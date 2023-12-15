Євросоюз нарешті погодив 12-й пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Остаточне ухвалення пакета та його офіційне оголошення повинні відбутися найближчими днями

Лідери країн-членів Європейського Союзу після тривалих переговорів під час першого дня саміту, 14 грудня, все ж погодили дванадцятий пакет санкцій проти Росії. Затримка була через Австрію, яка не давала остаточного схвалення до пізнього вечора.

Про це повідомляє британське видання The Guardian. Подробиці нового санкційного пакета не оголошуються до його офіційного представлення.

Відомо тільки, що раніше рекомендований Європейською комісією пакет охоплював пропозиції щодо заборони торгівлі російськими алмазами у Європі, а також посилення заходів, спрямованих на дотримання нафтової стелі та санкцій проти Росії загалом. Також під обмеження підпаде низка російських юридичних та фізичних осіб – серед них син відомого російського алкоголіка, заступника голова Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Остаточне ухвалення пакета та його офіційне оголошення повинні відбутися найближчими днями. Щобільше, ЄС відразу ж почне роботу над наступним, 13-м пакетом обмежень проти РФ.

"Країни ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення до України", – сказали виданню джерела, знайомі з ситуацією.

Нагадаємо, 12 грудня Міністерство фінансів США розширило антиросійські санкції, запровадивши їх проти тих фізичних осіб та організацій, які допомагають Кремлю обходити чинні обмеження. Це стосується причетних до закупівлі сировини та обладнання для армії РФ.

Палата представників Конгресу США 11 грудня проголосувала за заборону імпорту збагаченого урану з Росії до Сполучених Штатів. Обмеження повинні набути чинності через 90 днів після остаточного схвалення законопроєкту.