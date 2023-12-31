Россия проигрывает битву за газ: доход "Газпрома" упал до рекордных значений, россиянам повышают тарифы

Российский монополист потерял около 100 миллиардов кубометров экспорта газа

После начала вторжения мир постепенно начал отказываться от российских энергоносителей, а выручка государственного монополиста "Газпрома" упала до рекордно низких значений.

Как информирует MoscowTimes, по итогам 2023 года экспорт российского газа составил 69 миллиардов кубометров против 100 в 2022 году. Такой показатель для сравнения наблюдался в 1985 году.

При этом до начала вторжения "Газпром" поставлял примерно в три раза больше. Например, в 2021 году этот показатель составил 185 млрд кубов.

В частности поставки в Европу упали до 28 миллиардов кубометров, что является показателем конца 70-х годов. Примерно столько же, 23 миллиарда закупил Китай, что стало рекордным заказом.

"Это дно, в этом году мы пройдем дно экспорта и добычи (газа), и дальше от этого дна будем отталкиваться. Плохая новость в том, что это отталкивание, дополнительный прирост, будет медленным", — прокомментировал это директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

При этом хоть в российском правительстве рассчитывают на контракты с Китаем, но эксперты считают, что это России не поможет. В частности главный экономист ВЭБ Андрей Клепач говорит, что даже с учетом китайских контрактов речь будет идти о потери экспорта в 100 млрд кубов.

Большой надеждой для кремля остается газопровод "Сила Сибири-2" в Китай, однако по его строительству контракт так и не был заключен даже несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин дважды говорил об этом с председателем компартии Китая Си Цзиньпином.

Китайские СМИ пишут, что проблемой стала цена, так как Китай хочет дополнительных скидок, хотя уже покупает газ по цене в два раза ниже Европы и Турции. Кроме того, в пекине считают, что строительство газопровода должна полностью оплатить Россия.

Сам же Газпром по итогу экономического года получил почти триллион рублей чистого убытка, а потому был вынужден тратить две третьих своих наличных запасов. Компенсировать же убытки компания пытается за счет повышения тарифов для населения. Ожидается, что с июля 2024 года они будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года — еще на 8,2%.

Ранее "Телеграф" писал, что российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре 2023 года снизились на 17% по сравнению с предыдущим месяцем до 15,2 млрд. долларов США.