Санкции США разрушают российские планы доходов от сжиженного газа — Reuters

Российский проект "Арктик СПГ-2" под угрозой из-за американских санкций

Санкции, введенные Соединенными Штатами против России, нанесли большой ущерб российским проектам добычи и экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Россия надеялась, таким образом, компенсировать падение экспорта трубопроводного газа в Европу, но американские ограничения поставили эти планы под угрозу.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Россия планировала увеличить свою долю на рынке СПГ на мировом рынке до 20% с нынешних 8%, поскольку она четвертая в мире после США, Катара и Австралии.

"Влияние ограничений по СПГ оказывается более серьезным из-за относительно небольшого количества танкеров, способных перевозить газ, и отсутствия в России доступа к технологиям и финансам", – пишет издание.

Планы РФ увеличить поставки СПГ в Китай имели ограниченный успех. Китай, несмотря на длительные переговоры, не спешит увеличивать объемы газа, которые поставляет Россия через газопровод "Сила Сибири-2".

Российский проект "Арктик СПГ-2", реализуемый крупнейшим российским производителем СПГ "Новатек", уже под угрозой. Первые поставки СПГ начнутся разве что во втором квартале 2024 года, если указанные "Новатеком" сроки окажутся реальными. Санкции США уже повлияли на проект – компания объявила о "форс-мажоре".

Для проекта планировалось построить 15 танкеров ледового класса, которые должны были возить СПГ через Север, преодолевая льды. Но российская корабль "Звезда-2" не построила ни одного. Еще три танкера для "Совкомфлота" должна была строить южнокорейская Hanwha Ocean – но заказ отменили из-за санкций против России. Таким образом РФ осталась с неработающим проектом и без танкерного флота для СПГ.

Ранее "Телеграф" писал, что российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре 2023 года снизились на 17% по сравнению с предыдущим месяцем до 15,2 млрд. долларов США. Это самый низкий уровень с июля 2023 года. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны G7 вместе с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года. В феврале добавились ограничения и на нефтепродукты. Схему придумали в Вашингтоне, чтобы сократить доходы Москвы на фоне войны с Украиной.

Но в России придумали механизм обхода санкций "Большой семерки" на большую часть своего экспорта нефти. В связи с этим доходы кремля от продажи сырья выросли.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа" "Подсанкционные товары: сколько россияне зарабатывают на поставках в Европу нефти и газа ".