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Санкции работают: Россия лишилась денег на крупный проект, на который очень надеялась

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Санкции против России
Санкции против России. Фото РБК

Ограничения, которые ввели США в ноябре 2023 года, уже дают свои плоды

Крупный проект "Арктик СПГ-2", принадлежащей российской компании "НОВАТЭК", лишился своих акционеров из-за санкций Минфина США. Компании из Франции, Японии и Китая приостановили свое участие в нем.

"Арктик СПГ-2" финансировался на 60% за счет "НОВАТЭКа", а остальные 40% оплачивали иностранные организации, сообщает Телеграм-канал "Правда Геращенко". От своих обязанностей отказались компании CNPC и CNOOC (Китай), TotalEnergies (Франция), Mitsui и JOGMEC (консорциум, то есть союз предприятий, из Японии).

Как России удается заработать на санкциях

Каждая из этих фирм должна была внести по 10% от общей суммы проекта. Они имели право получать по 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Но компании отказались от дальнейшего участия в проекте из-за американских санкций.

Напомним, что Минфин США ввел очередные ограничения против России и их партнеров 2 ноября 2023 года. Под санкции попал и проект "Арктик СПГ-2". Согласно документу, крайним сроком для завершения сделок по нему является 31 января 2024 года. В Америке заявляли, что их цель — "убить этот проект".

Что теперь будет с проектом "Арктик СПГ-2"

Иностранные акционеры ушли, разорвав все имеющиеся долгосрочные контракты. Причем проблемы есть не только в финансировании проекта, но и в продаже и транспортировке продукции.

Пока все расходы на строительство положены на "НОВАТЭК". За последнее время проект подорожал на 17% из-за необходимости закупки дополнительного оборудования. Российская компания договаривалась с иностранными партнерами, что разницу покроют они. Но теперь эти расходы придется оплачивать "НОВАТЭКУ".

Не менее важной проблемой является нехватка танкеров арктического класса Arc7. Но и здесь санкции США сыграли свою роль. Ранее были введены ограничения в отношении плавучих хранилищ Saam FSU.

Отметим, что "Арктик СПГ-2" — это проект по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Ранее стоимость реализации оценивали в $21,3 млрд. Однако в июне 2023 года ее пересмотрели. Она выросла до $25 млрд из-за необходимости закупки дополнительного оборудования. В РФ планировали начать первые коммерческие отгрузки уже с 2024 года, а еще через два года выйти на полные мощности. Но из-за санкций это маловероятно, так как многие компании из Азии и Европы вряд ли захотят заключать сделки с компанией, попавшей под санкции Запада.

"Телеграф" ранее писал, что у России огромные расходы на самолеты из-за санкций.

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