Санкции "не работают"? Россия вынуждена потратить миллиарды долларов на авиацию, - Reuters

Тем временем череда неприятностей с самолетами в РФ продолжается

Власти России для сохранения своего авиационного сектора на плаву, выделили более 12 млрд долларов в виде государственных субсидий и кредитов. Такая необходимость вызвана тем, что западные санкции из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину закрыли поставки ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию.

Западные авиапроизводители Airbus и Boeing с марта 2022 года прекратили поставки услуг и запасных частей. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, по данным агентства, эти две компании перестали предоставлять регулярное техническое обслуживание основного авиаперевозчика "Аэрофлот" и других российских авиакомпаний.

Reuters пишет, что расходы почти в два раза превышают 547 млрд рублей выплат, произведенных в 2020-2021 годах, когда пандемия COVID-19 вызвала резкое сокращение авиаперевозок. В агентстве отмечают и усилия Кремля по получению контроля над важнейшей отраслью.

"Наш авиапарк очень перегружен… самолетами иностранного производства", — заявил на прошлой неделе российский президент Владимир Путин. — К 2030 году мы планируем произвести более 1000 самолетов, собственных самолетов".

В настоящее время российские авиакомпании эксплуатируют 991 самолет. В том числе 405 российского производства. Такие цифры предоставил швейцарский поставщик авиационных даннх ch-aviation.

Но всего 133 самолета Superjet произведены государственной компанией United Aircraft Corporation.

Другие самолеты российского производства для коммерческих рейсов используются редко. Речь идет о воздушных судах компаний "Туполев", "Яковлев" и "Ильюшин".

В агентстве Reuters отметили, что важность надежной авиаиндустрии особенно важна для РФ. Это связанно не только с перевозками пассажиров и товаров по огромной территории страны, но и для поддержки утверждений Кремля о том, что санкции не работают.

В преддверии выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года, крах авиакомпании может оказать репутационное и электоральное давление на Владимира Путина.

Напомним, что последнее время в России продолжается череда неприятностей с самолетами. Так, в начале декабря, в городе Улан-Удэ во время взлета загорелся Ту-204 авиакомпании "Аэростар". В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" писал, что пассажирский самолёт через несколько минут после взлёта совершил экстренную посадку. Речь идет о "Боинге-737" авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву.