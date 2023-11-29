Украина поставляет в рф детали для самолетов? "Укроборонпром" объяснил ситуацию

Концерн сделал официальное заявление

"Украинская оборонная промышленность" опровергла недавнюю информацию СМИ о сотрудничестве предприятий АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ГП "ХМЗ "ФЭД" и АО "Киевский завод "Радар" с российской компанией "Авиа ФЭД сервис".

Об этом сообщает пресс-служба УОП, комментируя информацию зарегистрированного в Латвии русскоязычного издания "Важные истории". Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" вообще не экспортировали указанную в материалах продукцию.

"Укроборонпром официально сообщает, что предприятия указанные в сообщениях, — АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ГП "ХМЗ "ФЭД" и АО "Киевский завод "Радар" — с 2014 года не работают с указанной компанией из рф, а также не имели и не имеют контрактов с LINKER (ОАЭ) и "Бакайторг1 (Кыргызстан)", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что издание "Важные истории" написало о том, что якобы с января 2022 года по июль 2023 года "Авиа ФЭД сервис" поставляла в страну-агрессор компоненты для самолетов и вертолетов производства некоторых предприятий УОП.

"Собранные в ходе соответствующей проверки материалы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования", — подытожили в "Укроборонпроме".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным Financial Times, Турция поставляет россии как минимум 45 видов запрещенных к поставке материалов двойного назначения, то есть и гражданского и военного.