Financial Times: Турция поставляет "оборонке" россии подсанкционные товары на десятки миллионов долларов

Объемы поставок турками важных товаров для российской "оборонки" в 2023 году втрое превысили объемы 2022 года

Турция за 2023 год отправила заказчикам из россии по меньшей мере 45 видов запрещенных к поставке материалов и компонентов общей стоимостью 158 миллионов долларов, имеющих двойное назначение – как гражданское, так и военное. Такие объемы торговли, помогающие россии обходить санкции, встревожили США и союзников, а также полностью подорвали все усилия Америки и Европы ограничить российские возможности по производству оружия.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные мониторинга и собственных источников. Как отмечается в материале, использование Турции как промежуточного звена для поставок важных оборонных товаров россиян вызвало напряженность между Анкарой, Брюсселем и Вашингтоном.

США планируют перекрыть эту торговую лазейку для россиян. На этой неделе Стамбул и Анкару посетит важный гость из Вашингтона – заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Во время визита – уже второго в этом году – Нельсон планирует обсудить с турецкой стороной вопрос "предотвращения подрыва расследований в сфере торговли и финансовой деятельности, которая способствует усилиям россии в ее войне против Украины". Это означает, что США больше не станут терпеть нарушения ограничений – когда ценные для российского оборонпрома товары передаются в рф, несмотря на то, что маркировка свидетельствует о якобы их экспорте в другую страну.

Только за первые 9 месяцев 2023 года Турция экспортировала в россию 45 видов важных для оборонпрома товаров на сумму 158 млн долларов. Это втрое больше чем за 10 месяцев 2022 года, а с 2015 по 2021 год среднегодовая сумма экспорта таких товаров составляла не более 28 миллионов долларов.

Из Турции россиянам поступили микрочипы, оборудование связи и оптические прицелы. Указанные товары подлежат экспортному контролю со стороны США, стран Евросоюза, Японии и Великобритании, поскольку они запрещены к поставкам в россию.

Однако турецкие компании обходят эти ограничения из-за использования посреднических структур и сокрытия конечного пункта назначения. В 2023 году общий импорт товаров высокого приоритета в Турцию из стран G7 вырос почти на 60% – он достиг почти 500 млн долларов, значительная доля этих товаров уже оказалась в россии или может оказаться там позже.

Напомним, "Телеграф" писал, что украинские разведчики провели киберспецоперацию против "Росавиации". Им удалось "раскопать" документы, которые говорят, что россия сейчас на грани реального авиаколлапса из-за западных санкций.

Также мы писали, что российская экономика, несмотря на все бравурные заявления по поводу "пользы" западных санкций, действительно сначала оказалась на грани обвала. Кремлю стоило значительных усилий остановить ее в шаге от пропасти.