Україна постачає в рф деталі для літаків? "Укроборонпром" пояснив ситуацію

Концерн зробив офіційну заяву

"Українська оборонна промисловість" спростувала нещодавню інформацію ЗМІ про співпрацю підприємств АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будівництва", ДП "ХМЗ "ФЕД" та АТ "Київський завод "Радар" з російською компанією "Авіа ФЕД сервіс".

Про це повідомляє пресслужба УОП, коментуючи інформацію зареєстрованого у Латвії російськомовного видання "Важливі історії". Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" взагалі не експортувало зазначену у матеріалах продукцію.

"Укроборонпром офіційно повідомляє, що підприємства зазначені в повідомленнях, — АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будівництва", ДП "ХМЗ "ФЕД" та АТ "Київський завод "Радар" — з 2014 року не працюють із зазначеною компанією з росії, а також не мали й не мають контрактів із LINKER (ОАЕ) та "Бакайторг1 (Киргизстан)", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що видання "Важливі історії" написало про те, що нібито з січня 2022 по липень 2023 "Авіа ФЕД сервіс" постачала в країну-агресор компоненти для літаків та вертольотів виробництва деяких підприємств УОП.

"Зібрані під час відповідної перевірки матеріали було передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування", — підсумували в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за даними Financial Times, Туреччина постачає росії як мінімум 45 видів заборонених до постачання матеріалів подвійного призначення, тобто і цивільного та військового.