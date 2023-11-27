Війна не завада: Україна продовжує постачати до росії запчастини для літаків та гелікоптерів — ЗМІ

Постачання здійснюються на мільйони доларів

Попри санкції проти російських компаній, у росію продовжують постачати запчастини для літаків та вертольотів, які виробляються на українських підприємствах. Постачання продовжилися навіть після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це йдеться у розслідуванні "Важливих історій". Зазначається, що російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" за час війни поставила російській авіапромисловості запчастини як мінімум на 650 млн рублів (2022 — липень 2023 року). За даними журналістів, більшість комплектуючих, на 370 млн рублів, прийшла з України.

Згідно з митними даними, компанія імпортувала деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу ФЕД майже на 120 млн рублів, запчастини для локаційних станцій гелікоптерів Ка-32 виробництва київського заводу "Радар" більш ніж на 67 млн рублів, деталі для ремонту двигунів Ан-24 та Ан-12 виробництва "Мотор Січ", продукцію київського заводу "Артем", Харківського агрегатного конструкторського бюро, Вовчанського агрегатного заводу та інших українських підприємств приблизно на 170 млн рублів.

За даними журналістів, після початку конфлікту на сході України 2014 року головним постачальником "Авіа ФЕД сервіс" став харківський завод ФЕД. При цьому офіційно підприємство зупинило всі постачання до росії.

Російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" була заснована у 1993 році як представництво ХМЗ ФЕД і, як писала українська преса, була афілійована з топ-менеджментом заводу. Нинішній директор компанії Олександр Решетник народився у Луганську, навчався у Харківському авіаційному інституті, на його персональному сайті є розділ із фотографіями співробітників ФЕД.

За даними держзакупівель, клієнтами "Авіа ФЕД сервіс" є міністерство оборони росії, підприємства держкорпорації "Ростех". Також компанія постачає комплектуючі спеціальному льотному загону "росія" президента рф.

Ще у 2018 році проти "Авіа ФЕД сервіс" Україною було запроваджено санкції. Тому у 2022–2023 роках постачання йшло не безпосередньо, а через зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах компанію Linker. Компанія має сайт кількома мовами, включаючи російську. Там сказано, що вона спеціалізується на постачанні авіадеталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Ка-32 "у будь-яку точку світу".

Компанія Linker отримувала продукцію від "Мотор Січ", чий директор В’ячеслав Богуслаєв у жовтні минулого року був затриманий за підозрою у держзраді. На сайті близької Linker компанії Amis сказано, що компанія — офіційний представник "Мотор Січ" в ОАЕ і "має всі необхідні дозволи та ліцензії".

За даними російської митниці, останнє постачання Linker на адресу "Авіа ФЕД сервіс" було зроблено у січні цього року. Після цього поставки здійснювалися через компанію "Бакайторг1" із Киргизстану, яка була зареєстрована у квітні 2023 року. Вона вже встигла продати "Авіа ФЕД сервіс" продукцію ХМЗ ФЕД майже на 40 млн рублів.

Журналісти зв’язалися із власником Linker Олексієм Пальчиком. Він сказав, що постачанням до росії не займається. "Не треба ставити мені питання… Компанія Linker з України в росію ніколи нічого не постачала і не постачає", – заявив він. На уточнююче питання, чи постачала Linker товари для компанії "Авіа ФЕД сервіс", Пальчик сказав, що відповідати "не готовий".

Директор "Авіа-Фед-Сервіс" Олександр Решетник сказав, що продукція українських заводів, яка надійшла на адресу компанії у 2022–2023 роках, була придбана його компанією раніше, у 2020–2021 роках, і просто "лежала за кордоном". На питання, як це можливо у випадку з поставками через "Бакайторг1", яка була зареєстрована лише кілька місяців тому, він не відповів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що СБУ інкримінує В’ячеславу Богуслаєву допомогу росії, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації, а також протидію ЗСУ.