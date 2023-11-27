Война не помеха: Украина продолжает поставлять в рф запчасти для самолетов и вертолетов - СМИ

Поставки осуществляются на миллионы долларов

Несмотря на санкции против российских компаний, в россию продолжают поставлять запчасти для самолетов и вертолетов, которые производятся на украинских предприятиях. Поставки продолжились даже после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом говорится в расследовании "Важных историй". Отмечается, что российская компания "Авиа ФЭД сервис" за время войны поставила российской авиапромышленности запчастями как минимум на 650 млн рублей (2022 – июль 2023 года). По данным журналистов, большая часть комплектующих, на 370 млн рублей, пришла из Украины.

Согласно таможенным данным, компания импортировала детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 млн рублей, запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 млн рублей, детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор сич", продукцию киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн рублей.

По данным журналистов, после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году главным поставщиком "Авиа ФЭД сервис" стал харьковский завод ФЭД. При этом официально предприятие остановил все поставки в россию.

Российская компания "Авиа ФЭД сервис" была основана в 1993 году как представительство ХМЗ ФЭД и, как писала украинская пресса, была аффилирована с топ-менеджментом завода. Нынешний директор компании Александр Решетник родился в Луганске, учился в Харьковском авиационном институте, на его персональном сайте есть раздел с фотографиями сотрудников ФЭД.

Согласно данным госзакупок, клиентами "Авиа ФЭД сервис" являются министерство обороны россии, предприятия госкорпорации "Ростех". Также компания поставляет комплектующие специальному летному отряду "россия" президента рф.

Еще в 2018 году против "Авиа ФЭД сервис" Украиной были введены санкции. Поэтому в 2022–2023 годах поставки шли не напрямую, а через зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах компанию Linker. У компании есть сайт на нескольких языках, включая русский; там сказано, что она специализируется на поставках авиадеталей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-32 "в любую точку мира".

Компания Linker получала продукцию от "Мотор сич", чей директор Вячеслав Богуслаев в октябре прошлого года был задержан по подозрению в госизмене. На сайте родственной Linker компании Amis сказано, что компания — официальный представитель "Мотор сич" в ОАЭ и "имеет все необходимые разрешения и лицензии".

По данным российской таможни, последняя поставка Linker в адрес "Авиа ФЭД сервис" была сделана в январе этого года. После этого поставки осуществлялись через компанию "Бакайторг1" из Кыргызстана, которая была зарегистрирована в апреле 2023 года. Она уже успела продать "Авиа ФЭД сервис" продукцию ХМЗ ФЭД почти на 40 млн рублей.

Журналисты связались с владельцем Linker Алексеем Пальчиком. Он сказал, что поставками в россию не занимается. "Не надо задавать мне вопросы… Компания Linker из Украины в россию никогда ничего не поставляла и не поставляет", – заявил он. На уточняющий вопрос, поставляла ли Linker товары для компании "Авиа ФЭД сервис", Пальчик сказал, что отвечать "не готов".

Директор "Авиа-Фэд-Сервис" Александр Решетник сказал, что продукция украинских заводов, которая поступила в адрес компании в 2022–2023 годах, была приобретена его компанией раньше, в 2020–2021 годах, и просто "лежала за границей". На вопрос, как это возможно в случае с поставками через "Бакайторг1", которая была зарегистрирована только несколько месяцев назад, он не ответил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что СБУ инкриминирует Вячеславу Богуслаеву пособничество россии, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации, а также противодействие ВСУ.