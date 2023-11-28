Financial Times: Туреччина постачає "оборонці" рф підсанкційні товари на десятки мільйонів доларів

Обсяги постачань турками важливих товарів для російської "оборонки" у 2023 році втричі перевищили обсяги 2022 року

Туреччина за 2023 рік відправила замовникам з росії щонайменше 45 видів заборонених до постачання матеріалів та компонентів загальною вартістю 158 мільйонів доларів, які мають подвійне призначення – як цивільне, так і військове. Такі обсяги торгівлі, що допомагають рф обходити санкції, стривожили США та союзників, а також геть підірвали усі зусилля Америки та Європи обмежити російські можливості з виробництва зброї.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на дані моніторингу та власні джерела. Як відзначається у матеріалі, використання Туреччини, як проміжної ланки для постачань важливих оборонних товарів росіян викликало напруженість між Анкарою, Брюсселем та Вашингтоном.

США планують перекрити цю торгівельну лазівку для росіян. На цьому тижні Стамбул та Анкару відвідає важливий гість з Вашингтону – заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Під час візиту – вже другого цьогоріч – Нельсон планує обговорити з турецькою стороною питання "запобігання підриву розслідувань у сфері торгівлі та фінансової діяльності, яка сприяє зусиллям росії в її війні проти України". Це означає, що США більше не стануть терпіти порушення обмежень – коли цінні для російського оборонпрому товари передаються до рф попри те, що маркування свідчить про нібито їх експорт до іншої країни.

Тільки за перші 9 місяців 2023 року Туреччина експортувала до росії 45 видів важливих для оборонпрому товарів на суму 158 млн доларів. Це втричі більше, ніж за 10 місяців 2022 року, а з 2015 по 2021 рік середньорічна сума експорту таких товарів складала не більше 28 мільйонів доларів.

З Туреччини росіянам надійшли зокрема мікрочипи, обладнання зв'язку й оптичні приціли. Вказані товари підлягають експортному контролю з боку США, країн Євросоюзу, Японії та Великої Британії, оскільки вони заборонені до постачання в росію.

Однак турецькі компанії обходять ці обмеження через використання посередницьких структур та приховування кінцевого пункту призначення. У 2023 році загальний імпорт товарів високого пріоритету до Туреччини з країн G7 зріс майже на 60% – він досяг майже 500 млн доларів, значна частка цих товарів вже опинилася у росії, або може опинитися там пізніше.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що українські розвідники провели кіберспецоперацію проти "Росавіації". Їм вдалося "розкопати" документи, які говорять, що рф зараз на межі реального авіаколапсу через західні санкції.

Також ми писали, що російська економіка, попри усі бравурні заяви щодо "користі" західних санкцій, насправді спочатку опинилася на межі обвалу. Кремлю коштувало значних зусиль зупинити її у кроці від прірви.