Санкції "не працюють"? Росія змушена витратити мільярди доларів на авіацію, — Reuters

Тим часом низка неприємностей з літаками в РФ продовжується

Влада Росії для збереження свого авіаційного сектора на плаву виділила понад 12 млрд доларів у вигляді державних субсидій і кредитів. Така необхідність викликана тим, що західні санкції через повномасштабне вторгнення Москви в Україну закрили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.

Західні авіавиробники Airbus та Boeing з березня 2022 року припинили постачання послуг та запасних частин. Про це повідомляє Reuters.

Крім того, за даними агентства, ці дві компанії перестали надавати регулярне технічне обслуговування основного авіаперевізника "Аерофлот" та інших російських авіакомпаній.

Reuters пише, що витрати майже вдвічі перевищують 547 млрд рублів виплат, зроблених у 2020-2021 роках, коли пандемія COVID-19 викликала різке скорочення авіаперевезень. В агентстві відзначають і зусилля Кремля щодо контролю над найважливішою галуззю.

"Наш авіапарк дуже перевантажений... літаками іноземного виробництва", — заявив минулого тижня російський президент Володимир Путін. — До 2030 року ми плануємо виготовити понад 1000 літаків, власних літаків".

Наразі російські авіакомпанії експлуатують 991 літак. У тому числі 405 російського виробництва. Такі цифри надав швейцарський постачальник авіаційних даних ch-aviation.

Але всього 133 літаки Superjet вироблено державною компанією United Aircraft Corporation.

Інші літаки російського виробництва для комерційних рейсів використовують рідко. Йдеться про повітряні судна компаній "Туполєв", "Яковлєв" та "Іллюшин".

В агентстві Reuters зазначили, що важливість надійної авіаіндустрії є особливо важливою для РФ. Це пов’язано не лише з перевезеннями пасажирів та товарів величезною територією країни, а й для підтримки тверджень Кремля про те, що санкції не працюють.

Напередодні виборів президента Росії, які відбудуться у березні 2024 року, крах авіакомпанії може чинити репутаційний та електоральний тиск на Володимира Путіна.

Нагадаємо, що останнім часом у Росії триває низка неприємностей з літаками. Так, на початку грудня, у місті Улан-Уде під час зльоту спалахнув Ту-204 авіакомпанії "Аеростар". Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирський літак за кілька хвилин після зльоту здійснив екстрену посадку. Йдеться про "Боїнг-737" авіакомпанії S7, який виконував рейс з Новосибірська до Москви.