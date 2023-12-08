В Росії у літака в повітрі спалахнули двигуни: на борту було майже 200 людей (відео)

Борт відсторонений від експлуатації, пасажири розміщені в будівлі аеровокзалу

У Росії пасажирський літак за кілька хвилин після зльоту здійснив екстрену посадку. Йдеться про "Боїнг-737" авіакомпанії S7, який виконував рейс з Новосибірська до Москви.

На борту було 176 осіб, ніхто з них не постраждав. Про це повідомляє Baza.

Зазначається, що борт відсторонений від експлуатації, пасажири розміщені у будівлі аеровокзалу.

За даними росЗМІ, у літака стався помпаж двигуна (порушення газодинамічної стійкості його роботи – ред.). Серед можливих причин — знос двигуна чи потрапляння до нього сторонніх предметів, наприклад птахів.

У перших повідомленнях про те, що сталося, говорилося, що у літака загорілися двигуни, проте потім ця інформація не підтвердилася.

Один із пасажирів розповів НГС, що спалах стався в обох двигунах літака. "Правий двигун, біля якого сиділа я, спалахнув ще на злітно-посадковій смузі, вирвалося кілька мов полум’я, потім ми відірвалися від землі, він спалахував раз на 10-20 секунд. Потім підключився другий, спалахували одночасно. Було спалахів 12, потім вони припинилися, видно було, що ми розвертаємось", – розповіла ще одна пасажирка.

"При розгоні на смузі стали ляскати турбіни і з’явилося полум’я на двох турбінах, коли були бавовни — потужність падала. Потім якось злетів літак, але він періодично звалювався, потім нормалізувалося. Літак все одно повернули на аеродром, при посадці згоріли гальма, так що його потім буксирували", – розповів пасажир рейсу.

Літак відбуксували, а пасажирів проводили до терміналу.

За останню добу це друге повідомлення про вимушену посадку літака через помпаж двигунів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії триває низка неприємностей з літаками. У місті Улан-Уде під час зльоту спалахнув Ту-204 авіакомпанії "Аеростар". Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.