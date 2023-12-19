Сын Медведева, глава Башкирии и пропагандисты: кто попал под новые санкции Евросоюза

В целом под санкционный молот ЕС попал 61 человек из числа российских чиновников и военных.

В рамках двенадцатого пакета санкций против российского террористического режима под европейские санкции попали многочисленные российские чиновники, пропагандисты и военные. Среди них – сын известного российского алкоголика Дмитрия Медведева Илья, племянница Владимира Путина Анна Цивилева, глава Башкирии Радий Хабиров и 14 членов российского ЦИК.

Список россиян, против которых были введены санкции, был опубликован в Официальном журнале ЕС. Кроме вышеуказанных персон, под ограничения попали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов и многие другие россияне – всего 61 человек.

Цивилева возглавляет так называемый благотворительный фонд "Защитники Отечества", который помогает российским террористам воевать в Украине. Сын Медведева курирует пропагандистскую платформу "Я в России", которая действует преимущественно во временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также под санкции попал виновный в военных преступлениях помощник командира отряда ОМОН "Арсенал" Росгвардии Андрей Фроленков и руководитель Центра специального назначения "Витязь" Александр Белоглазов. Оба участвовали в оккупации Бучи и убийствах гражданского населения в Киевской области.

Напомним, что 18 декабря Европейский союз утвердил 12 пакет санкций против России. Он, в частности, ужесточит контроль за "ценовым потолком" на российскую нефть, введет запреты на импорт еще целого ряда товаров из РФ и многое другое.

12 декабря Министерство финансов США расширило антироссийские санкции, введя их против тех физических лиц и организаций, которые помогают Кремлю обходить действующие ограничения. Это касается причастных к закупке сырья и оборудования для армии РФ.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря проголосовала за запрет импорта обогащенного урана из России в Соединенные Штаты. Ограничения должны вступить в силу через 90 дней после окончательного одобрения законопроекта.