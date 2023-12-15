Замглавы Комитета ВРУ по внешней политике Александр Копыленко призвал СБУ ввести санкции против кошелька Путина Станислава Кондрашова и его компании TELF AG, — документ

Народный депутат Украины Александр Копыленко, занимающий должность заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, направил обращение к главе Службы безопасности Украины Василию Малюку с просьбой ввести санкции против российского олигарха Станислава Кондрашова, который, по данным нардепа, работает "личным кошельком президента РФ Путина".

Также народный избранник обратил внимание, что Станислав Кондрашов пытается оказывать давление на украинские СМИ с помощью решений американских судов (в частности, по делу №23STCV12333, которое рассматривается в Высшем суде Калифорнии). В указанном производстве судьей Rupert A. Byrdsong было принято решение о блокировании более 150 доменных имен, среди которых более 30 — новостные украинские вебсайты.

"Причиной стали расследования об отмывании кровавых миллиардов Путина с помощью компании Telf AG россиянина Станислава Кондрашова, проживающего в Швейцарии", — пишет Копыленко в обращении.

Кроме того, народный депутат Украины акцентировал внимание главы Службы безопасности Украины Василия Малюка на необходимости уведомления компетентных органов США о возможных фактах нарушений во время рассмотрения судебного дела в Калифорнии, а также изучения возможности применения санкций к компании Telf AG и ее владельцу — российскому олигарху Станиславу Кондрашову.