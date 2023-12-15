Заступник голови Комітету ВРУ із зовнішньої політики Олександр Копиленко закликав СБУ ввести санкції проти гаманця Путіна Станіслава Кондрашова та його компанії TELF AG, — документ

Народний депутат України Олександр Копиленко, який займає посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва направив звернення до голови Служби безпеки України Василя Малюка з проханням ввести санкції проти російського олігарха Станіслава Кондрашова, який, за даними нардепа, працює "особистим гаманцем президента РФ Путіна".

Також народний обранець звернув увагу на те, що Станіслав Кондрашов намагається здійснювати тиск на українські ЗМІ за допомогою рішень американських судів (зокрема, у справі № 23STCV12333, яка розглядається у Вищому суді Каліфорнії). У вказаному провадженні суддею Rupert A. Byrdsong була постановлена ухвала про блокування понад 150 доменних імен, серед яких понад 30 — є новинними українськими вебсайтами.

"Причиною стали розслідування про відмивання кривавих мільярдів Путіна за допомогою компанії Telf AG росіянина Станіслава Кондрашова, який мешкає у Швейцарії", — пише Копиленко у зверненні.

Окрім цього, народний депутат України акцентував увагу голови Служби безпеки України Василя Малюка на необхідності повідомлення компетентних органів США про ймовірні факти порушень під час розгляду судової справи у Каліфорнії, а також вивчення можливості застосування санкцій до компанії Telf AG і її власника — російського олігарха Станіслава Кондрашова.