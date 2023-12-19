Син Медведєва, голова Башкирії та пропагандисти: хто потрапив під нові санкції Євросоюзу

Загалом під санкційний молот ЄС потрапила 61 особа з-поміж російських посадовців та військових.

В рамках дванадцятого пакета санкцій проти російського терористичного режиму під європейські санкції потрапили численні російські посадовці, пропагандисти та військові. Серед них – син відомого російського алкоголіка Дмитра Медведєва Ілля, племінниця Володимира Путіна Анна Цивільова, голова Башкирії Радій Хабіров та 14 членів російського ЦВК.

Список росіян, проти яких впровадили санкції, був опублікований в Офіційному журналі ЄС. Окрім вищевказаних персон, під обмеження потрапили голова Мосміськдуми Олексій Шапошніков, глава Росфінмоніторингу Юрій Чиханчин, директор "Уралвагонзаводу" Олександр Потапов та багато інших росіян – загалом 61 особа.

Цивільова очолює так званий благодійний фонд "Защитники Отечества", який допомогає російським терористам воювати в Україні. Син Медведєва є куратором пропагандистської платформи "Я в России", яка діє переважно у тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Також під санкції потрапили винний у воєнних злочинах помічник командира загону ОМОН "Арсенал" Росгвардії Андрій Фроленков та керівник Центру спеціального призначення "Витязь" Олександр Белоглазов. Обидва брали участь в окупації Бучи та вбивствах цивільного населення на Київщині.

Нагадаємо, що 18 грудня Європейський союз затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, посилить контроль за "ціновою стелею" на російську нафту, запровадить заборони на імпорт ще цілої низки товарів з РФ та багато іншого.

12 грудня Міністерство фінансів США розширило антиросійські санкції, запровадивши їх проти тих фізичних осіб та організацій, які допомагають Кремлю обходити чинні обмеження. Це стосується причетних до закупівлі сировини та обладнання для армії РФ.

Палата представників Конгресу США 11 грудня проголосувала за заборону імпорту збагаченого урану з Росії до Сполучених Штатів. Обмеження повинні набути чинності через 90 днів після остаточного схвалення законопроєкту.