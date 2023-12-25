Санкції працюють: Росія втратила гроші на великий проект, на який дуже сподівалася

Обмеження, які запровадили США у листопаді 2023 року, вже дають свої плоди

Великий проект "Арктик ЗПГ-2", що належить російській компанії "НОВАТЕК", втратив своїх акціонерів через санкції Мінфіну США. Компанії з Франції, Японії та Китаю призупинили свою участь у ньому.

"Арктик ЗПГ-2" фінансувався на 60% за рахунок "НОВАТЕКу", а решту 40% оплачували іноземні організації, повідомляє Телеграм-канал "Правда Геращенко". Від своїх обов’язків відмовилися компанії CNPC та CNOOC (Китай), TotalEnergies (Франція), Mitsui та JOGMEC (консорціум, тобто союз підприємств з Японії).

Як Росії вдається заробити на санкціях

Кожна з цих фірм мала внести по 10% від загальної суми проекту. Вони мали право отримувати по 2 млн тонн зрідженого природного газу (ЗПГ). Але компанії відмовилися від подальшої участі у проекті через американські санкції.

Нагадаємо, що Мінфін США запровадив чергові обмеження проти Росії та їхніх партнерів 2 листопада 2023 року. Під санкції потрапив і проект "Арктик ЗПГ-2". Згідно з документом, крайнім терміном для завершення угод щодо нього є 31 січня 2024 року. В Америці заявляли, що їхня мета — "вбити цей проект".

Що тепер буде із проектом "Арктик ЗПГ-2"

Іноземні акціонери пішли, розірвавши всі існуючі довгострокові контракти. Причому проблеми є не лише у фінансуванні проекту, а й у продажу та транспортуванні продукції.

Поки що всі витрати на будівництво покладено на "НОВАТЕК". Останнім часом проект подорожчав на 17% через необхідність закупівлі додаткового обладнання. Російська компанія домовлялася з іноземними партнерами, що різницю покриють останні. Але тепер ці витрати доведеться сплачувати "НОВАТЕКу".

Не менш важливою проблемою є нестача танкерів арктичного класу Arc7. Але й тут санкції США відіграли свою роль. Раніше було введено обмеження щодо плавучих сховищ Saam FSU.

Зазначимо, що "Арктик ЗПГ-2" — це проект із видобутку природного газу та виробництва зрідженого природного газу на Гиданському півострові. Раніше вартість реалізації оцінювали у $21,3 млрд. Однак у червні 2023 року її переглянули. Вона зросла до $25 млрд через необхідність закупівлі додаткового обладнання. У РФ планували розпочати перші комерційні відвантаження вже з 2024 року, а ще за два роки вийти на повні потужності. Але через санкції це малоймовірно, оскільки багато компаній з Азії та Європи навряд чи захочуть укладати угоди з компанією, яка потрапила під санкції Заходу.

"Телеграф" раніше писав, що Росія має величезні витрати на літаки через санкції.