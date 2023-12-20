Репарації Україні: на Заході придумали, як передаватимуть заморожені російські активи

Ці санкції називають контрзаходами, які можуть спонукати РФ припинити агресію

G7 вже близька до рішення конфіскувати активи Росії. А ЗМІ вже дізналися план їхньої передачі Україні.

Про це пише FT. За даними журналістів, Вашингтон публічно не підтримав конфіскацію заморожених активів, але дав згоду в приватному порядку.

В одному з дискусійних документів G7, поданих офіційними особами США, це описується як "контрміра", дозволена міжнародним правом, яка буде "спонукати Росію припинити агресію".

Згідно з припущенням офіційних осіб США, заарештовані активи можуть бути перераховані Україні траншами, наприклад через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку. Це розглядається як "аванс" перед компенсацією Україні, яку Росія зрештою має виплатити відповідно до міжнародного права за свою агресію.

Для довідки: згідно з документом Європейської комісії, з яким ознайомилася Financial Times, минулого року близько 260 млрд євро активів центрального банку РФ було заморожено у країнах G7, ЄС та Австралії. Основна частина цієї суми — близько 210 млрд євро — зберігається в ЄС, включаючи готівку та державні облігації, номіновані в євро, доларах та інших валютах. США заморозили лише невелику суму російських державних активів: близько 5 млрд. доларів. Загальна сума заморожених на Заході російських активів становить понад 300 млрд. доларів США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейська комісія планує використати 15 млрд євро із заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги Україні.