Швейцарія заблокувала активи Росії на $8,8 млрд: чому це важливо для України

Захід продовжує тиснути на ворога, що відкриває нові перспективи для України

Швейцарія в 2023 році внесла до списку санкцій близько 100 юридичних і 300 фізичних осіб, пов’язаних з росією. Загальна сума заблокованих активів склала $8,8 млрд., що еквівалентно 7,7 млрд. швейцарських франків.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на уряд Швейцарії. Минулого року влада країни також активно вводила санкції проти Росії, заблокувавши активи на суму в 7,5 млрд франків, що є доказом їхньої позиції та чітким сигналом для кремля.

Зазначимо, що $8,8 млрд – це приблизна цифра. Поки що чиновники не можуть точно назвати її, оскільки їм потрібно ознайомитися зі звітами банків. Реальна сума заморожених активів стане відомою у ІІ кварталі 2024 року.

Швейцарія заблокувала прибуток від фінансових інструментів (акції, облігації, депозити), розкішних автомобілів та нерухомості. Але під санкції потрапили не всі багатства росіян. Всього в банках країни на рахунках громадян рф зберігається близько 150 мільярдів франків.

Чому це вигідно для України

Введення санкцій проти росії допоможе послабити військову машину кремля. Обмеження торгівлі, припинення партнерських відносин знизить доходи країни. Тут важливо зазначити, що запровадження санкцій проти окремих фізичних осіб, причетних до диктаторського режиму путіна, також вигідне, адже вони витрачають свої податки на війну в Україні.

Проте є й інший аспект. Усі заморожені російські активи можуть бути передані офіційному Києву. Кошти можуть піти на відновлення інфраструктури та підтримку економіки країни. Багато європейських лідерів вже висловлювалися з цього приводу.

Це вкотре наголошує на позицію більшої частини Заходу щодо росії. Особливо важливим є те, що рішення про санкції приймає нейтральна Швейцарія, яка не входить до НАТО і Євросоюзу.

Політолог Тарас Семенюк розповів в інтерв’ю "24 каналу", що є два способи передати Україні заблоковані активи росії.

Передача управління. Тоді дохід із цих активів надходитиме до українського бюджету. Продаж та передача коштів.

Експерт зазначає, що процес буде тривалим. Нам варто прийняти, що тривалість цієї процедури буде не такою швидкою, як би хотілось, адже в Європі цінують закон і все роблять відповідно до його "літери".

Раніше "Телеграф" писав, що дипломати вимагали у ЄС передати заморожені активи росії Україні. Під зверненням, ініційованим Арсенієм Яценюком, зібрали 30 підписів.