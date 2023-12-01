Швейцария заблокировала активы рф на $8,8 млрд: почему это важно для Украины

Запад продолжает давить на врага, что открывает новые перспективы для Украины

Швейцария в 2023 году внесла в санкционный список порядка 100 юридических и 300 физических лиц, связанных с россией. Общая сумма заблокированных активов составила $8,8 млрд, что эквивалентно 7,7 млрд швейцарских франков.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство Швейцарии. В прошлом году власти страны также активно вводили санкции против рф, заблокировав активы на сумму в 7,5 млрд франков, что является доказательством их позиции и четким сигналом для кремля.

Отметим, что $8,8 млрд ― это примерная цифра. Пока чиновники не могут точно назвать ее, так как им нужно ознакомиться с отчетами банков. Реальная сумма замороженных активов станет известной во II квартале 2024 года.

Швейцария заблокировала доход от финансовых инструментов (акции, облигации, депозиты), роскошных автомобилей и недвижимости. Но под санкции попали не все богатства россиян. Всего в банках страны на счетах граждан рф хранится порядка 150 млрд франков.

Почему это выгодно для Украины

Введение санкций против рф поможет ослабить военную машину кремля. Ограничение на торговлю, прекращение партнерских отношений поможет снизить доходы. Здесь важно отметить, что введение санкций против отдельных физических лиц, причастных к диктаторскому режиму путина, также выгодно, ведь они свои налоги тратят на войну в Украине.

Однако есть и другой нюанс. Все замороженные российские активы могут быть переданы официальному Киеву. Средства могут пойти на восстановление инфраструктуры и поддержание экономики страны. Многие европейские лидеры уже высказывались на этот счет.

Это в очередной раз подчеркивает позицию большей части Запада в отношении россии. Особенно важно то, что решение о санкциях принимает нейтральная Швейцария, которая не входит в НАТО и Евросоюз.

Политолог Тарас Семенюк рассказал в интервью "24 каналу", что есть два способа передать Украине заблокированные активы рф.

Передача в управление. Тогда доход с этих активов будет поступать в украинский бюджет. Продажа и передача денежных средств.

Эксперт отмечает, что процесс будет долгим. Нам стоит принять длительность этой процедуры, ведь в Европе ценят закон и все делают согласно его "букве".

Ранее "Телеграф" писал, что дипломаты потребовали у ЕС передать замороженные активы рф Украине. Под обращением, инициированным Арсением Яценюком, собрано 30 подписей.