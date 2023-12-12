Єврокомісія планує почати використання активів рф для допомоги Україні: яку суму виділять

Переспрямовуватися на користь України будуть доходи від заморожених активів центробанку росії

Європейська комісія планує використати 15 млрд євро із заморожених активів росії для надання фінансової допомоги Україні. Проблема в тому, що розроблений Єврокомісією план повинні підтримати всі держави-члени Європейського союзу.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела, знайомі з планами ЄК. 12 грудня Брюссель офіційно запропонує обмежити прибуток, який отримується Європою від заморожених активів російського режиму.

Планується, що зрештою 15 млрд євро буде виведено на користь України. Але є нюанси – цей план був готовий ще влітку, але його відклали через спротив кількох країн та Європейського центрального банку, які, не бажаючи розлучатися з російськими грошима, почали заявляти про нібито "юридичні та фінансові проблеми" такого рішення.

Але зараз ситуація змінюється. Євросоюз повинен знайти інші джерела підтримки України, поки США не можуть надавати фінансування на українські військові та інші потреби.

"Важливо подивитись, як ми можемо використовувати російські заморожені активи та доходи від цих активів для підтримки України", – сказав виданню віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс.

За його словами, країни G7 погодилися, що російські активи будуть заморожені до того моменту, поки російський терористичний режим не відшкодує усі збитки, завдані вторгненням Україні. Але оскільки активи приносять доходи, настав час подумати, як найкраще використати отримані гроші.

План буде реалізований у два етапи. На першому з них депозитарії цінних паперів, які володіють активами російського центробанку, будуть змушені розміщувати доходи від паперів на спеціальних рахунках. На другому етапі прибуток буде переводитися до загального бюджету ЄС, а далі – спрямовуватися на підтримку України.

Від держав ЄС потрібна буде одноголосна підтримка плану. А в рамках плану переспрямовуватися будуть тільки доходи від активів саме російського центробанку. За даними ЄС, ці активи принесуть до 3 млрд євро на рік, тобто при незмінності процентних ставок з 2023 по 2027 рік (саме на стільки розрахований план підтримки) вони принесуть щонайменше 15 млрд євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що країни Європейського Союзу погодили великий пакет фінансової допомоги для України. Йдеться про суму €50 млрд (54,6 млрд доларів), яка надаватиметься протягом наступних 4 років.