Поставили на місце: ЄС залишив Орбану два варіанти у відносинах з Україною

Угорщина залежна від фінансових вливань з бюджету Євросоюзу

Останнім часом прем’єр Угорщини Віктор Орбан став уособленням антиукраїнської позиції серед членів Європейського союзу. У листопаді в адміністрації Орбана дали зрозуміти, що час обговорення членства України в ЄС ще не настав. 27 листопада, у Будапешті побував голова Євроради Шарль Мішель, який провів особисту зустріч з Орбаном. Колишній глава Міністерства закордонних справ Володимир Огризко упевнений, що Шарль Мішель чітко і ясно пояснив Орбану, що той має лише два варіанти дій.

"Або й надалі залишатися московською підстилкою, виконуючи всі хотілки путіна. Або повертатися до європейських стандартів. Доводити до ладу судову реформу, реально боротися з корупцією, яка процвітає в Угорщині, думати не про особисте майбутнє, а про майбутнє своєї країни. А майбутнє Угорщини — у складі європейської сім’ї", — окреслив Огризко варіанти "Телеграфу".

Він наголосив, що не варто робити трагедію із заяв Орбана та членів його команди. Адже Угорщина залежна від фінансових вливань з бюджету Євросоюзу.

"У цього уряду немає стратегічного бачення — як вивести Угорщину з фінансової кризи, в яку вона її завела. Своїм шантажем Орбан добивається деяких фінансових вливань з бюджету ЄС до угорської економіки. А без таких вливань Угорщина прожити нормально не може", — пояснив Володимир Огризко.

Ексглава МЗС не сумнівається, що керівництво ЄС матиме аргументи, щоб поставити на місце Орбана і йому подібних. Зокрема щодо їхнього ставлення до України.

"Інакше політична кар’єра Орбана і ситуація в Угорщині підуть аж ніяк не тією траєкторією, якою тому хотілося б", — підсумовує експерт.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Чи залишиться Орбан підстилкою путіна? Як Україні та ЄС вирватися з "угорського капкана"

Нагадаємо, 23 листопада, Виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив 900 мільйонів євро авансових платежів Угорщині в рамках її досі замороженого фонду підтримки економіки. У такий спосіб ЄС намагається переконати прем’єр-міністра країни Віктора Орбана зняти вето проти допомоги Україні.