Поставили на место: ЕС оставил Орбану два варианта в отношениях с Украиной

Венгрия зависима от финансовых вливаний из бюджета Евросоюза

В последнее время премьер Венгрии Виктор Орбан стал олицетворением антиукраинской позиции среди членов Европейского союза. В ноябре в администрации Орбана дали понять, что время обсуждения членства Украины в ЕС еще не наступило. 27 ноября в Будапеште побывал председатель Евросовета Шарль Мишель, который провел личную встречу с Орбаном. Бывший глава Министерства иностранных дел Владимир Огрызко уверен, что Шарль Мишель четко и ясно объяснил Орбану, что у него только два варианта действий.

"Или и дальше оставаться московской подстилкой, выполняя все хотелки путина. Или возвращаться к европейским стандартам. Приводить в порядок судебную реформу, реально бороться с процветающей в Венгрии коррупцией, думать не о личном будущем, а о будущем своей страны. А будущее Венгрии — в составе европейской семьи", — очертил Огрызко варианты "Телеграфу".

Он подчеркнул, что не стоит делать трагедию из заявлений Орбана и членов его команды. Ведь Венгрия зависит от финансовых вливаний из бюджета Евросоюза.

"У этого правительства нет стратегического видения — как вывести Венгрию из финансового кризиса, в который она ее завела. Своим шантажом Орбан добивается некоторых финансовых вливаний из бюджета ЕС в венгерскую экономику. А без таких вливаний Венгрия прожить нормально не может", — пояснил Владимир Огрызко.

Экс глава МИД не сомневается, что руководство ЕС будет иметь аргументы, чтобы поставить на место Орбана и ему подобных. В частности, относительно их отношения к Украине.

"Иначе политическая карьера Орбана и ситуация в Венгрии пойдут отнюдь не той траекторией, которой бы поэтому хотелось", — заключает эксперт.

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Останется ли Орбан подстилкой путина? Как Украине и ЕС вырваться из "венгерского капкана"

Напомним, 23 ноября Исполнительный комитет Европейского Союза одобрил 900 миллионов евро авансовых платежей Венгрии в рамках ее до сих пор замороженного фонда поддержки экономики. Таким образом, ЕС пытается убедить премьер-министра страны Виктора Орбана снять вето против помощи Украине.