Останется ли Орбан подстилкой путина? Как Украине и ЕС вырваться из "венгерского капкана"

Шарль Мишель в Будапеште четко объяснил Виктору Орбану, что тот имеет только два варианта действий

В последнее время премьер Венгрии Виктор Орбан стал олицетворением антиукраинской позиции среди членов Европейского союза. В сентябре он заявил, что Будапешт не поддержит Киев ни на одном из международных форумов, пока Украина не примет законы, которые гарантируют права закарпатским венграм. В октябре на пару с новым словацким премьером Робертом Фицо блокировал 50 млрд евро помощи нашей стране. А в ноябре в администрации Орбана дали понять, что время обсуждения членства Украины в ЕС еще не пришло.

И вряд ли случайно в понедельник, 27 ноября, в Будапеште побывал председатель Евросовета Шарль Мишель, который провел личную встречу с Орбаном. Эксперты рассказали "Телеграфу", какие рычаги влияния на Венгрию могли бы применить как ЕС, так и Украина.

Орбану кое-что дали понять

Бывший глава Министерства иностранных дел Владимир Огрызко отмечает, что Европарламент уже дал добро на начало реформирования ЕС. Одним из элементов этого реформирования является смена процедуры голосования.

"Это дело не недель и даже не месяцев, но уверен, что относительно быстро такое реформирование произойдет. В итоге решения будут, скорее всего, приниматься не исключительно единогласно, как сейчас, а квалифицированным большинством от количества стран — членов ЕС, количества населения в них и вклада в общий бюджет Евросоюза, — поясняет эксперт. — И Венгрия, не являясь ни экономическим, ни политическим гигантом, ни гигантом в плане населения, будет скромно сидеть в уголке и "курить бамбук". Это близкая перспектива".

Дипломат уверен, что президент Шарль Мишель во время визита в Будапешт четко и ясно пояснил Орбану, что у того есть только два варианта действий.

"Или и впредь оставаться московской подстилкой, выполняя все хотелки путина. Или возвращаться к европейским стандартам, — уточняет дипломат. — Доводить до ума судебную реформу, реально бороться с коррупцией, которая процветает в Венгрии, думать не о личном будущем, а о будущем своей страны. А будущее Венгрии — в составе европейской семьи".

Так что не следует делать трагедию из заявлений Орбана и членов его команды, призывает экс-глава МИДа.

"У этого правительства нет стратегического видения — как вывести Венгрию из финансового кризиса, в который оно ее завело. Своим шантажом Орбан добивается некоторых финансовых вливаний из бюджета ЕС в венгерскую экономику. А без таких вливаний Венгрия прожить нормально не может", — поясняет Владимир Огрызко.

Он не сомневается, что у руководства ЕС найдутся аргументы, чтобы поставить на место Орбана и ему подобным. В том числе в их отношении к Украине.

"Иначе политическая карьера Орбана и ситуация в Венгрии пойдут отнюдь не по той траектории, по которой тому хотелось бы", — заключает эксперт.

Киев должен сам заинтересовать Будапешт

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич поясняет:

"Дипломатический конфликт с Венгрией у нас идет в относительно активной фазе с 2016 года, а в острой — с 2018-го. До этого Венгрия являлась одним из ключевых партнеров по поддержке Украины. Учитывая, что конфликт не завершен, не меняется и позиция Венгрии. Причем проблемы тут не только в языковом вопросе, в правах закарпатских венгров и так далее. Корни куда глубже. И, в той или иной мере, Украина имеет подобные проблемы с другими европейскими соседями. Это — проблема миграции".

Если Польша, отмечает эксперт, может себе позволить перетягивать этнических украинцев на работу (что было и до широкомасштабной российской агрессии), то Венгрия тут несколько ограничена. И для нее вопрос сохранения диаспоры — крайне важен.

"Мы почему-то рассматриваем только культурно-гуманитарный аспект, забывая об экономическом, — говорит Игар Тышкевич. — Альтернативными, ассиметричными предложениями можно было эту проблему решить. Что такое трудовые ресурсы? Это определенное количество налогов, доход в венгерский бюджет. Что нам мешало создать специальную экономическую зону (СЭЗ), экономический кластер, куда приглашать венгерские предприятия. Создавать совместные предприятия. Чтобы получала выгоду и Венгрия, и Украина. Но чтобы украинские венгры оставались работать здесь. Но у украинских властей в последние годы почему-то была (и остается) принципиальная позиция — никаких СЭЗ".

Это лишь одна из идей, акцентирует эксперт. Привлекательная как для Киева, так и для Будапешта. И нам сейчас это больше надо.

"Венгрия уже в ЕС и НАТО. И первый шаг должны делать мы, — уверен Игар Тышкевич. — Как и касательно возникших проблем с Польшей — сперва с украинскими продуктами, потом с перевозчиками. Почему мы не озаботились решением этих назревающих конфликтов заранее? Почему не работали на упреждение? В итоге — дождались проблем. Да еще и в такое время… Когда ты ведешь войну — нельзя конфликтовать с соседями, с которыми не воюешь! Потому что это ослабляет в первую очередь тебя!"

Представьте себе, предлагает эксперт, что во время Второй мировой Великобритания, уже воюющая с Германией и ее союзниками, вдруг решила бы конфликтовать с США. Возмущаться, что поставляется какое-то не то оборудование, что американские солдаты, отправившиеся добровольцами или на помощь, — не так воюют! А Штаты, в свою очередь, начали бы конфликтовать с британскими колониями — Австралией, Новой Зеландией и так далее…

"Ничем бы хорошим это не кончилось… А мы что делаем?" — задается риторическим вопросом Игар Тышкевич.