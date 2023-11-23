Украине все же нужно помогать: ЕС нашел, как мотивировать Орбана

Имеют свои рычаги влияния

В четверг, 23 ноября, Исполнительный комитет Европейского Союза одобрил 900 миллионов евро авансовых платежей Венгрии в рамках до сих пор замороженного фонда поддержки экономики. Таким образом, ЕС пытается убедить премьер-министра страны Виктора Орбана снять вето против помощи Украине.

Однако неизвестно, брала ли Венгрия перед Евросоюзом обязательство снять вето после размораживания финансирования от ЕС. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ранее Европейская комиссия исключила Венгрию из программы экономического стимулирования по преодолению последствий пандемии коронавируса из-за признаков коррупции и отступления правительства Орбана от принципов демократии.

Но Венгрия, не мешкая, наложила фактическое вето на решение ЕС о предоставлении Украине экономической помощи в размере 50 млрд евро к 2027 году и начало переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз.

Более того, правительство Орбана заблокировало план военной помощи ЕС Украине в размере 20 млрд евро и выступило против усиления санкций в отношении россии.

Иностранное издание добавляет, что Будапешт развернул рекламную кампанию, которая порочит Европейскую комиссию, а партия Орбана "Фидес" продвигает законопроект о "защите национального суверенитета" от иностранного вмешательства — оба шага повышают шансы столкновений Венгрии с ЕС.

Однако венгерские трейдеры отмечают, что размораживание 900 млн євро может быть недостаточным, чтобы "поставить на ноги форинт (валюта Венгрии)".

Ранее Телеграф писал, что в ЕС объяснили, почему Венгрия, в частности правительство Орбана, блокирует помощь Украине. На условиях анонимности дипломат подчеркнул, что это вопрос рычагов давления и стремление Будапешта к нейтралитету.