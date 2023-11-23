Україні все ж треба допомагати: ЄС знайшов, як мотивувати Орбана

Мають свої важелі впливу

У четвер, 23 листопада, Виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив 900 мільйонів євро авансових платежів Угорщині в рамках її досі замороженого фонду підтримки економіки. У такий спосіб ЄС намагається переконати прем’єр-міністра країни Віктора Орбана зняти вето проти допомоги Україні.

Проте не відомо, чи брала Угорщина перед Євросоюзом зобов'язання зняти вето після розмороження фінансування від ЄС. Про це пише Reuters.

Зазначається, що раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через ознаки корупції та відступу уряду Орбана від принципів демократії.

Та Угорщина, не зволікаючи, наклала фактичне вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги розміром 50 млрд євро до 2027 року та початок переговорів з Києвом про вступ до Євросоюзу.

Ба більше, уряд Орбана заблокував план військової допомоги ЄС Україні розміром 20 млрд євро і виступив проти посилення санкцій щодо росії.

Іноземне видання додає, що Будапешт розгорнув рекламну кампанію, яка паплюжить Європейську комісію, а партія Орбана "Фідес" просуває законопроєкт про "захист національного суверенітету" від іноземного втручання — обидва кроки підвищують шанси зіткненнях Угорщини з ЄС.

Проте угорські трейдери зазначають, що розмороження 900 млн може бути недостатнім, аби "поставити на ноги форинт (валюта Угорщини)".

Раніше "Телеграф" писав, що у ЄС пояснили, чому Угорщина, зокрема уряд Орбана, блокує допомогу Україні. На умовах анонімності дипломат наголосив, що це питання важелів тиску та прагнення Будапешту до нейтралітету.