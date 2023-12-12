Еврокомиссия планирует начать использование активов рф для помощи Украине: какую сумму выделят

Перенаправляться в пользу Украины будут доходы от замороженных активов центробанка россии

Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов россии для предоставления финансовой помощи Украине. Проблема в том, что разработанный Еврокомиссией план должны поддержать все государства-члены Европейского союза.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами ЕК. 12 декабря Брюссель официально предложит ограничить прибыль, получаемую Европой от замороженных активов российского режима.

Планируется, что в конце концов 15 млрд евро будет выведено в пользу Украины. Но есть нюансы – этот план был готов еще летом, но его отложили из-за сопротивления нескольких стран и Европейского центрального банка, которые, не желая расставаться с российскими деньгами, начали заявлять о якобы "юридических и финансовых проблемах" такого решения.

Но сейчас ситуация меняется. Евросоюз должен найти другие источники поддержки Украины, пока США не могут предоставлять финансирование на украинские военные и другие нужды.

"Важно посмотреть, как мы можем использовать российские замороженные активы и доходы от этих активов для поддержки Украины", – сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

По его словам, страны G7 согласились, что российские активы будут заморожены до того момента, пока российский террористический режим не возместит все убытки, причиненные вторжением Украине. Но поскольку активы приносят доходы, пора подумать, как лучше использовать полученные деньги.

План будет реализован в два этапа. На первом из них депозитарии ценных бумаг, владеющие активами российского центробанка, будут вынуждены размещать доходы от бумаг на специальных счетах. На втором этапе прибыль будет переводиться в общий бюджет ЕС, а дальше – направляться в поддержку Украины.

От государств ЕС потребуется единогласная поддержка плана. А в рамках плана перенаправляться будут только доходы от активов именно российского центробанка. По данным ЕС, эти активы принесут до 3 млрд евро в год, то есть при неизменности процентных ставок с 2023 по 2027 год (именно на столько рассчитанный план поддержки) они принесут не менее 15 млрд евро.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что страны Европейского Союза согласовали большой пакет финансовой помощи для Украины. Речь идет о сумме €50 млрд (54,6 млрд долларов), которая будет предоставляться в течение следующих 4 лет.