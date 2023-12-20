Репарации Украине: на Западе придумали, как будут передавать замороженные российские активы

Эти санкции называют контрмерами, которые могут побудить РФ прекратить агрессию

G7 уже близка к решению конфисковать активы России. А СМИ уже узнали план их передачи Украине.

Об этом пишет FT. По данным журналистов, Вашингтон публично не поддержал конфискацию замороженных активов, но дал согласие в частном порядке.

В одном из дискуссионных документов G7, поданных официальными лицами США, это описывается как "контрмера", разрешенная международным правом, которая "побудит Россию прекратить агрессию".

Согласно предположению официальных лиц США, арестованные активы могут быть перечислены Украине траншами, например, через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Это рассматривается как "аванс" перед компенсацией Украине, которую Россия в конечном итоге должна будет выплатить в соответствии с международным правом за свою агрессию.

Для справки: согласно документу Европейской комиссии, с которым ознакомилась Financial Times, в прошлом году около 260 млрд евро активов центрального банка РФ было заморожено в странах G7, ЕС и Австралии. Основная часть этой суммы — около 210 млрд евро — хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах. США заморозили лишь небольшую сумму российских государственных активов: около 5 млрд долларов. Общая сумма замороженных на Западе российских активов составляет более 300 млрд долларов США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине.