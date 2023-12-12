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Россия заплатит: в Еврокомиссии придумали, как использовать замороженные активы России

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Украина может скоро получить финансирование на восстановление
Украина может скоро получить финансирование на восстановление. Фото Коллаж

На кону огромные суммы, а вопрос будет рассмотрен путем голосования

Вопрос о передаче Украине замороженных активов РФ неоднократно обсуждался в Евросоюзе. Уже известно об утверждении Европейской комиссией предложения законодательного акта об использовании доходов от заблокированных ценных бумаг и другого имущества российских граждан и компаний, попавших под санкции.

Как пишет "Интерфакс", об этом рассказал высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, имя которого не называется. Он сообщил, что текста предложений в публичном доступе не будет, а также он не может назвать конкретные процедуры и цифры.

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Европейский совет будет изучать документ. Далее будет голосование. Чтобы Украине передали доходы от замороженных активов РФ, все государства-члены Евросоюза должны быть единогласны в этом решении.

Чиновник ЕК утверждает, что речь идет об очень больших суммах, ведь это активы и доходы Центробанка России. Они находились в Европе уже во время агрессии против Украины.

"В то время, за очень короткий период времени ― это был вопрос нескольких часов или дней ― ЕС решил иммобилизовать эти активы ЦБР, которые находились в финансовых учреждениях на территории ЕС. После этого никакие транзакции более не были возможны. Со временем это создало исключительную ситуацию, особенно для активов, которые были иммобилизованы в так называемых центральных депозитариях ценных бумаг (ЦД) ― финансовых учреждениях, которые используются для транзакций между покупателями и продавцами" ― объяснил чиновник.

Он указал, что Центробанк обычно не хранит ценные бумаги на счетах. Дело в том, что операции с ними проводятся за короткий срок, достаточно несколько часов. Но все инвестиции российского регулятора были обездвижены. Тем временем ценные бумаги все равно приносили доход.

"Например, некоторые облигации приносят доходы в виде дивидендов. И когда эти средства обездвижены в пределах ЦД на территории ЕС с течением времени вы видите все большую и большую сумму наличных денег. Эти ликвидные активы обездвижены, равно как и бонды и ценные бумаги – их нельзя переместить за пределы ЦД. И ЦД, в свою очередь, должны что-то делать с этими ликвидными активами, они не могут хранить их на своем счете, им приходится помещать их на среднесрочные депозиты в центральных банках, им приходится просто разумно поддерживать их ценность. Со временем это принесло большую сумму дохода, которая продолжает расти. Эти исключительные доходы существуют только благодаря решению об иммобилизации. В конечном итоге ЦД записали эти доходы как прибыль на своих счетах, и государства-члены начали повышать корпоративный налог на эту прибыль", ― детализировал чиновник.

Так как эти доходы были получены в результате иммобилизации, их следует использовать для восстановления Украины, по мнению чиновников Еврокомиссии. Чиновник сказал, что ЕК ставит две цели: кратко- и долгосрочную. Первая заключается в том, чтобы понять, как обездвижить прибыль Центробанка от иммобилизации и не дать ее вывести на счета акционеров. Долгосрочная цель связана с использованием этих средств для нужд Украины.

Ранее "Телеграф" писал о новых антироссийских санкциях, которые ввел Минфин США. Они касаются не только РФ, но и тех лиц, которые помогают обходить западные ограничения.

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#Украина #Еврокомиссия #Россия #Активы