Румыния приняла важное решение о вступлении Украины в Евросоюз: подробности

Это мощный позитивный сигнал для Украины

Парламент Румынии принял резолюцию по поддержке европейских стремлений Украины, Молдовы и государств Западных Балкан. Это значит, что румынские депутаты одобряют переговоры о вступлении нашей страны в Евросоюз уже в декабре 2023 года.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в комментариях "Укринформу". Она рассказала о результатах своей рабочей поездки в Бухарест.

"Для нас важно, что Румыния, безусловно, поддержала рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о членстве для Украины и Молдовы. Вчера румынский парламент проголосовал резолюцию о поддержке европейских стремлений всех стран расширения ― Украины, Молдовы и стран Западных Балкан. Поэтому в лице Румынии мы получили мощную поддержку и договорились о том, что она будет продолжаться вплоть до принятия решения о начале переговоров", ― сказала Стефанишина.

Представительница украинского правительства обратила внимание и на тот факт, что в Румынии (и не только там) положительно восприняли принятие закона о национальных меньшинствах. Это был достаточно сложный вопрос, о котором дискутировали последние годы, подчеркнула Стефанишина.

"Сегодня утром у меня были положительные отзывы по этому поводу в разных странах ЕС. Мы считаем, что решение нейтрализует возможность спекуляций на этой теме на фоне подготовки к заседанию Европейского совета", ― сказала чиновниця.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Венгрия не будет поддерживать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Даже личная встреча Макрона с Орбаном не смогли изменить эту позицию.