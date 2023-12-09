Румунія ухвалила важливе рішення щодо вступу України до Євросоюзу: подробиці

Це потужний позитивний сигнал для України

Парламент Румунії ухвалив резолюцію щодо підтримки європейських прагнень України, Молдови та держав Західних Балкан. Це означає, що румунські депутати схвалюють переговори щодо вступу нашої країни до Євросоюзу вже у грудні 2023 року.

Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила у коментарях "Укрінформу". Вона розповіла про результати своєї робочої поїздки до Бухареста.

"Для нас важливо, що Румунія безумовно підтримала рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про членство для України і Молдови. Учора румунський парламент проголосував резолюцію щодо підтримки європейських прагнень всіх країн розширення – України, Молдови і країн Західних Балкан. Тож в особі Румунії ми здобули потужну підтримку і домовилися про те, що вона триватиме аж до ухвалення рішення про початок перемовин", ― сказала Стефанишина.

Представниця українського уряду звернула увагу і на той факт, що в Румунії (і не лише там) позитивно сприйняли ухвалення закону про національні меншини. Це було досить складне питання, про яке дискутували останні роки, наголосила Стефанишина.

"Сьогодні зранку я мала позитивні відгуки щодо цього в різних країнах ЄС. Ми вважаємо, що це рішення нейтралізує можливість спекуляцій на цій темі на тлі підготовки до засідання Європейської ради", ― сказала чиновниця.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Угорщина не підтримуватиме переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Навіть особиста зустріч Макрона з Орбаном не змогли змінити цієї позиції.