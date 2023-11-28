Вступ України до ЄС: керівництво Європарламенту виступило із важливою заявою

Вступ України до ЄС потребує перетворень у суспільстві країни

Конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Про це повідомила президент Європарламенту Роберта Метсола під час конференції з євроінтеграції України.

Подробиці повідомила " Європейська правда ". "Україна докладає вражаючих зусиль (для проведення реформ. – ЄП). І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори щодо вступу", – зазначила Роберта Метсола.

Видання пише, що у вівторок, 28 листопада, Конференція президентів (орган, який об’єднує керівництво Європарламенту та всіх політичних груп — ред.) провела зустріч зі спікером ВР Русланом Стефанчуком.

Роберта Метсола ще раз наголосила, що процес вступу країни до ЄС – це не лише перенесення європейських законів та правил до національного законодавства. Цей процес потребує перетворень у суспільстві країни.

У свою чергу лідери політичних груп зазначили, що вбачають у майбутньому вступі України до ЄС "геостратегічну інвестицію в об’єднану та сильну Європу".

Раніше "Телеграф" повідомив, що український президент Володимир Зеленський пояснив, чим небезпечна відмова у переговорах про вступ України до ЄС.