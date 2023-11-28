Вступление Украины в ЕС: руководство Европарламента выступило с важным заявлением

Вступление Украины в ЕС требует преобразований в обществе страны

Конференция президентов Европейского парламента публично выступила за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола на конференции по евроинтеграции Украины.

Подробности сообщила "Европейская правда". "Украина прилагает впечатляющие усилия (для проведения реформ. – ЕП). И конференция президентов Европарламента подтвердила сегодня, что Украина продемонстрировала твердую основу для того, чтобы открыть переговоры о вступлении", – отметила Роберта Метсола.

Издание пишет, что во вторник, 28 ноября, Конференция президентов ( орган, объединяющий руководство Европарламента и всех политических групп — ред.,) провела встречу со спикером ВР Русланом Стефанчуком.

Роберта Метсола еще раз подчеркнула, что процесс вступления страны в ЕС – это не только перенос европейских законов и правил в национальное законодательство. Этот процесс требует преобразований в обществе страны.

В свою очередь лидеры политических групп отметили, что видят в будущем вступлении Украины в ЕС "геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу".

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский объяснил, чем опасен отказ в переговорах о вступлении Украины в ЕС.