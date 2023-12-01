"Дружня" ідея. Орбан вигадав, чим замінити Україні вступ до ЄС

Глава угорського уряду продовжує антиукраїнську риторику

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 1 грудня 2023 року знову висловився про вступ України до Євросоюзу. Він упевнений, що замість переговорів про це варто йти альтернативним шляхом.

На думку глави угорського уряду, ЄС має відкласти переговори про членство України, а натомість варто підписати "Договір про стратегічне партнерство". Про це повідомляє агентство Reuters.

"Якщо ми не знаємо, які це (членство України в ЄС – ред.) матиме наслідки, тоді ми не повинні розпочинати переговори… Тож я (на саміті ЄС – ред.) представлятиму точку зору, що ЄС має спочатку підписати "угоду про стратегічне партнерство" з Україною. Ця угода може тривати до 5-10 років", ― заявив Орбан.

На його думку, лише через цей час можна розпочинати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Нібито важливо спочатку побачити, як відбувається співпраця, і лише потім ухвалювати подібні рішення.

Віктор Орбан висловився і щодо фінансової допомоги Україні. Він вважає, що потрібно створити окремий фонд, а не виділяти кошти із загального бюджету Євросоюзу.

Зазначимо, що Європейська рада має розпочати переговори щодо вступу України до ЄС вже 14 грудня. Віктор Орбан є одним із супротивників розширення Союзу.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністру Угорщини доведеться обирати між політикою відповідності європейським стандартам або тісними відносинами з Кремлем. У ЄС вже чітко дали це зрозуміти Орбану.