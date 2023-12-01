"Ми не проти, але не згодні": Орбан знову ставить Україні палиці у колеса

Непокоїть прем’єра Угорщини й фінансова сторона

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти обговорення питання щодо вступу України до ЄС на саміті у грудні. На його думку, нібито "наперед ясно, що згоди серед країн не буде".

Про це Орбан сказав у ефірі місцевого радіо Kossuth. Він додав, що переговори щодо вступу України до Євросоюзу не відповідають інтересам Угорщини.

"Угорщина блокуватиме рішення. Ми не проти цих рішень, ми просто не згодні з іншими країнами-членами. Якщо ми згодні, то позиція ЄС є, якщо ні, то її немає. Ми не повинні дозволяти собі відчувати нечисте сумління через те, що ми в чомусь не згодні", — додав Орбан, зазначивши, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини й тому не повинні бути поставлені на порядок денний.

Він додав, що питання може бути поставлене на порядок денний, якщо воно вже обговорювалося і досягнуто домовленості. А питання про переговори про вступ України до ЄС, за словами Орбана, не підготовлене. Спочатку необхідно все обговорити та узгодити інтереси, а лише потім вносити пропозицію. Тому, на його думку, переговори про вступ не можна навіть розпочинати.

"Є багато питань, на які ми не знаємо відповідей: Україна перебуває у стані війни, і її правова система працює інакше, ніж у мирній країні. Навіть неможливо знати чисельність населення України, яку ми хочемо прийняти до ЄС", — заявив Віктор Орбан, додавши, що також неможливо сказати, якою є територія України, оскільки "частина її знаходиться під військовим контролем росії".

Турбує прем’єра Угорщини й фінансова сторона — як аргумент він наводить також те, що якщо Україна вступить до Євросоюзу, "неможливо навіть знати", скільки грошей доведеться витратити на її розвиток і звідки ці гроші візьмуться. Він додає, що "країни-члени ЄС можуть втратити ресурси".

"Ми дали українцям сто мільярдів євро, але якби ми використали їх на розвиток Європи, економіки були б у кращому стані. Ціни на комунальні послуги зараз зросли, безробіття вище", — обурюється він.

Нагадаємо, нещодавно Орбан також висловився про допомогу Євросоюзу Україні та євроінтеграцію нашої країни. Він погрожував блокувати всі рішення доти, доки лідери ЄС не переглянуть стратегію підтримки Києва.

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