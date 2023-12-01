"Мы не против, но не согласны": Орбан снова ставит Украине палки в колеса

Беспокоит премьера Венгрии и финансовая сторона

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против обсуждения вопроса о вступлении Украины в ЕС на саммите в декабре. По его мнению, якобы "заранее ясно, что согласия среди стран не будет".

Об этом Орбан сказал в эфире местного радио Kossuth. Он добавил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз не отвечают интересам Венгрии.

"Венгрия будет блокировать решения. Мы не против этих решений, мы просто не согласны с другими странами-членами. Если мы согласны, то позиция ЕС есть, если нет, то ее нет. Мы не должны позволять себе испытывать нечистую совесть из-за того, что мы в чем-то не согласны", — добавил Орбан, отметив, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии и поэтому не должны быть поставлены на повестку дня.

Он добавил, что вопрос может быть поставлен на повестку дня, если он уже обсуждался и достигнута договоренность. Вопрос же о переговорах о вступлении Украины в ЕС, по словам Орбана, не подготовлен. Сначала необходимо все обсудить и согласовать интересы, а только потом вносить предложение. Поэтому, по его мнению, переговоры о вступлении нельзя даже начинать.

"Есть много вопросов, на которые мы не знаем ответов: Украина находится в состоянии войны, и ее правовая система работает иначе, чем в мирной стране. Даже невозможно знать численность населения Украины, которую мы хотим принять в ЕС", — заявил Виктор Орбан, добавив, что также невозможно сказать, какова территория Украины, так как "часть ее находится под военным контролем россии".

Беспокоит премьера Венгрии и финансовая сторона — в качестве аргумента он приводит также то, что если Украина вступит в Евросоюз, "невозможно даже знать", сколько денег придется потратить на ее развитие и откуда эти деньги возьмутся. Он добавляет, что "страны-члены ЕС могут потерять ресурсы".

"Мы дали украинцам сто миллиардов евро, но если бы мы использовали их на развитие Европы, экономики были бы в лучшем состоянии. Цены на коммунальные услуги сейчас выросли, безработица выше", — возмущается он.

Напомним, недавно Орбан также высказался о помощи Евросоюза Украине и евроинтеграции нашей страны. Он угрожал блокировать все решения до тех пор, пока лидеры ЕС не пересмотрят стратегию поддержки Киева.

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