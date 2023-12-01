"Дружеская" идея. Орбан придумал, чем заменить Украине вступление в ЕС

Глава венгерского правительства продолжает антиукраинскую риторику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 декабря 2023 года снова высказался о вступлении Украины в Евросоюз. Он уверен, что вместо переговоров об этом стоит пойти альтернативным путем.

По мнению главы венгерского правительства, ЕС должен отложить переговоры о членстве Украины, а вместо этого стоит подписать "Договор о стратегическом партнерстве". Об этом сообщает агентство Reuters.

"Если мы не знаем, какие это (членство Украины в ЕС ― ред.) будет иметь последствия, тогда мы не должны начинать переговоры… Так что я буду (на саммите ЕС ― ред.) представлять точку зрения, что ЕС должен сначала подписать "соглашение о стратегическом партнерстве" с Украиной. Это соглашение может продлиться до 5-10 лет", ― заявил Орбан.

По его мнению, лишь спустя это время можно начинать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Якобы важно сначала увидеть, как идет сотрудничество, и лишь потом принимать подобные решения.

Виктор Орбан высказался и по поводу финансовой помощи Украине. Он считает, что нужно создать отдельный фонд, а не выделять средства из общего бюджета Евросоюза.

Отметим, что Европейский совет должен начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже 14 декабря. Виктор Орбан является одним из противников расширения Союза.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министру Венгрии придется выбирать между политикой соответствия европейским стандартам или же тесными отношениями с Кремлем. В ЕС уже четко дали это понять Орбану.