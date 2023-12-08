Макрон не вмовив Орбана пустити Україну в ЄС: як прем’єр Угорщини пояснив відмову

Глава угорського уряду відомий своїми антиукраїнськими настроями

Під час особистої зустрічі 7 грудня 2023 року між президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном було обговорено питання вступу України до Євросоюзу. Але жодних позитивних результатів переговори у Парижі не дали.

Про це заявив сам голова угорського уряду. Віктор Орбан написав у соцмережі Х (раніше Twitter), що його країна має чітку позицію щодо вступу України до Європейського Союзу.

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"Позиція Угорщини є чіткою напередодні грудневого саміту лідерів Євросоюзу", — написав Орбан.

До особистої зустрічі з Макроном угорський політик поспілкувався із виданням Le Point. Він розповів французьким журналістам, чому не бажає підтримати Україну.

"Якщо ви дозволите Україні увійти до нашої європейської аграрної системи, це її зруйнує… Росія належить до іншої форми цивілізації… Неможливе її порівняння з ЄС або європейським континентом, головною цінністю якого є свобода", — сказав Орбан.

Не бачить поки що України в ЄС і міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Він вважає, що це неможливо за нинішньої ситуації. Але політик упевнений, що в майбутньому в України з’явиться перспектива членства в Євросоюзі.

"Телеграф" раніше писав, що Орбан загрожує зірвати саміт ЄС. Через цю витівку угорського прем’єра президенту Євроради довелося достроково завершити ділову поїздку до Китаю.