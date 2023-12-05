Україна в ЄС: Словаччина зробила невтішну заяву, а Макрон хоче умовити Угорщину

У МЗС Словаччини впевнені, що для України має бути перспектива членства у майбутньому

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар не представляє за нинішніх обставин членство України в Євросоюзі. Словаччина підтримує нашу країну на шляху до ЄС.

Про це глава МЗС Словаччини заявив в інтерв’ю Standard. За його словами, поки Україна перебуває у стані війни, уявити з нею переговори важко.

"Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляйєн буде обґрунтовувати пропозицію щодо членства або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі та відповідати на запитання, як ми можемо розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані військового конфлікту", — сказав Бланар.

Також міністр наголошу, що для України має бути перспектива членства в майбутньому, "але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова та Грузія, або Західних Балкан". Бланар запевнив, що Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але країна повинна відповідати всім критеріям.

У той же час, щодо України в ЄС президент Франції Емманюель Макрон переконуватиме прем’єр-міністра Угорщини Орбана Макрона під час їхньої зустрічі в Парижі. Франція припускає, що Орбана таки можна умовити надати підтримку Україні у цьому плані. Про це повідомило видання Politico із посиланням на дипломата з іншої країни ЄС у Парижі.

Емманюель Макрон запросив угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці цього тижня. У ході зустрічі вони шукатимуть компроміс щодо початку переговорів з Україною щодо вступу до ЄС

"Це суто тактичний момент… тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди", – наголосило джерело.

Один із високопоставлених дипломатів із третьої країни ЄС заявив, що Орбан стає дедалі непоступливішим. Цього разу Орбан справді дає зрозуміти, що не відступить від своєї позиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віктор Орбан придумав заміну вступу України до ЄС. Він упевнений, що поки що Європейський Союз має відкласти переговори про членство України.