Украина в ЕС: Словакия сделала неутешительное заявление, а Макрон хочет уговорить Венгрию

В МИД Словакии уверены, что для Украины должна быть перспектива членства в будущем

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар не представляет при нынешних обстоятельствах членство Украины в Евросоюзе. При этом Словакия поддерживает нашу страну на пути в ЕС.

Об этом глава МИД Словакии заявил в интервью изданию Štandard. По его словам, пока Украина находится в состоянии войны, представить с ней переговоры трудно.

"Это очень серьезный вопрос. Но при нынешних обстоятельствах я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве или открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии военного конфликта", — сказал Бланар.

Также министр подчеркну, что для Украины должна быть перспектива членства в будущем, "но с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства, таких как Молдова и Грузия, или Западных Балкан". Бланар заверил, что Словакия готова поддержать Украину на пути в ЕС, но стране нужно соответствовать всем критериям.

В то же время насчет Украины в ЕС президент Франции Эмманюель Макрон будет убеждать премьер-министра Венгрии Орбана Макрона в ходе их встречи в Париже. Франция допускает, что Орбана таки можно уговорить оказать поддержку Украине в этом плане. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломата из другой страны ЕС в Париже.

Эмманюэль Макрон пригласил венгерского премьер-министра Виктора Орбана на встречу в Париже в конце этой недели. В ходе встречи они будут искать компромисс о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

"Это сугубо тактический момент… поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", – отметил источник.

Один из высокопоставленных дипломатов из третьей страны ЕС заявил, что Орбан становится все более неуступчивым. На этот раз Орбан действительно дает понять, что не отступит от своей позиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виктор Орбан придумал замену вступления Украины в ЕС. Он уверен, что пока Европейский Союз должен отложить переговоры о членстве Украины.