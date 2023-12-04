россия это не остановит: американский историк озвучил сценарий немедленного вступления Украины в ЕС и НАТО

По его словам, Украина заслужила на это право

Украина может вступить и в Европейский Союз, и в НАТО до полного освобождения своей территории. Здесь может быть реализован тот же сценарий, по которому действовала Федеративная Республика Германия.

Об этом в подкасте британского издания The Telegraph заявил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер. ФРГ до объединения в 1990 году была членом ЕС и НАТО, при том что не контролировала часть своей территории, входившую в тогдашнюю Германскую Демократическую Республику.

"Очень важно признать, что просто физически оккупировав часть украинской территории, россия не может остановить эти процессы. Украина своими действиями вполне заслужила право быть в Европейском Союзе", — подчеркнул Снайдер.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в статье The Guardian предложил, чтобы Украина присоединилась к Альянсу без территорий, захваченных россией. "План частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, но будет означать решительность предупредить россию о том, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонному альянсу", — отметил он.

По его мнению, натовская защита подконтрольной Украине территории "освободит украинские силы для линии фронта". А также по сути будет введена бесполетная зона для россии, "чтобы она не могла летать над территорией Украины или запускать ракеты в украинские города".

Расмуссен напомнил прецедент Западной Германии, присоединившейся к Альянсу в 1955 году без ГДР. Он считает, что этот вопрос нельзя откладывать и уже в следующем году на ближайшем саммите НАТО пригласить Украину вступить.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея вступления Украины в НАТО без оккупированных территорий не соответствует принципам официального Киева.