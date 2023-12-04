росія це не зупинить: американський історик озвучив сценарій негайного вступу України до ЄС і НАТО

За його словами, Україна заслужила на це право

Україна може вступити і до Європейського Союзу, і до НАТО до повного звільнення своєї території. Тут може бути реалізований той же сценарій, за яким діяла Федеративна Республіка Німеччина.

Про це у підкасті британського видання The Telegraph заявив американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер. ФРН до об’єднання у 1990 році була членом ЄС і НАТО, при тому, що не контролювала частину своєї території, яка входила до тодішньої Німецької Демократичної Республіки.

"Дуже важливо визнати, що просто фізично окупувавши частину української території, росія не може зупинити ці процеси. Україна своїми діями цілком заслужила на право бути в Європейському Союзі", – підкреслив Снайдер.

Раніше колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен у статті The Guardian запропонував, щоб Україна приєдналася до Альянсу без територій, що були захоплені росією. "План часткового членства України не символізуватиме заморожування конфлікту, а натомість означатиме рішучість попередити росію про те, що вона не може завадити Україні приєднатися до західного оборонного альянсу", — зазначив він.

На його думку, натовський захист підконтрольної Україні території "звільнить українські сили для лінії фронту". А також по суті буде запроваджено безпольотну зону для росії, "щоб вона не могла літати над територією України або посилати ракети в українські міста".

Расмуссен нагадав прецедент Західної Німеччини, яка приєдналася до Альянсу у 1955 році без НДР. Він вважає, що це питання не можна відкладати і вже наступного року на найближчому саміті НАТО запросити Україну вступити.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ідея вступу України до НАТО без окупованих територій не відповідає засадам офіційного Києва.