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Не захист прав угорців: нардеп пояснив, чому Орбан блокує рух України до ЄС

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Глава угорського уряду переслідує особисті інтереси Новина оновлена 04 грудня 2023, 17:34
Глава угорського уряду переслідує особисті інтереси. Фото Телеграф

Під захистом прав угорців ховається шантаж

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує рух України до Євросоюзу, щоб отримати для себе додаткову вигоду. При цьому він прикривається захистом прав національних меншин.

Народний депутат України, член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В’ятрович розповів про це в інтерв’ю "Телеграфу". Він наголосив, що захист прав національних меншин є правильною європейською практикою.

Нагадаємо, що Євросоюз включив до офіційних рекомендацій ухвалення нового закону про права національних меншин. У грудні 2022 року Верховна Рада прийняла його, проте депутати не проконсультувалися з Венеціанською комісією. Це викликало шквал критики на адресу закону від Угорщини та Румунії.

"Тут є зовнішньополітичний фактор. Мова про уряд Угорщини та Орбана, який під приводом "захисту національних меншин" насправді намагається блокувати європейську інтеграцію України. Справа ж не в захисті прав угорської меншини, яка жодним чином не переслідується і не обмежується в Україні. Річ у тім, щоб цю ситуацію використати для подальшого шантажу ЄС та отримання додаткових ресурсів, або виконати побажання свого ключового партнера, яким [для Орбана] є путін", — вважає В’ятрович.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграфа" : "Повернення в еру Ківалова-Колесніченка? Чому шлях до ЄС перетворився на мовний скандал".

Раніше "Телеграф" писав про занепокоєння Віктора Орбана щодо вступу України до ЄС та фінансової ситуації.

Теги:
#Україна #Євросоюз #Віктор Орбан