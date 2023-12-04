Не защита прав венгров: нардеп объяснил, почему Орбан блокирует движение Украины в ЕС

Под защитой прав венгров скрывается шантаж

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует движение Украины в Евросоюз, чтобы получить для себя дополнительную выгоду. При этом он прикрывается защитой прав национальных меньшинств.

Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович рассказал об этом в интервью "Телеграфу". Он подчеркнул, что защита прав национальных меньшинств является правильной европейской практикой.

Напомним, что Евросоюз включил в официальные рекомендации принятие нового закона о правах национальных меньшинств. В декабре 2022 года Верховная Рада приняла его, однако депутаты не проконсультировались с Венецианской комиссией. Это вызвало бурю критики в адрес закона от Венгрии и Румынии.

"Здесь есть внешнеполитический фактор. Речь о правительстве Венгрии и Орбана, которое под предлогом "защиты национальных меньшинств" действительно пытается блокировать европейскую интеграцию Украины. Дело же не в защите прав венгерского меньшинства, которое никоим образом не преследуется и не ограничивается в Украине. Дело в тем, чтобы эту ситуацию использовать для дальнейшего шантажа ЕС и получения дополнительных ресурсов, или выполнить пожелания своего ключевого партнера, которым [для Орбана] является путин", — считает Вятрович.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграфа": "Возвращение в эру Кивалова-Колесниченко? Почему путь в ЕС превратился в языковой скандал".

Ранее "Телеграф" писал о беспокойстве Виктора Орбана насчет вступления Украины в ЕС и финансовой ситуации.