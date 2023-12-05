Вибрики Орбана: президент Євроради раніше покине Китай через погрози прем'єра Угорщини зірвати саміт ЄС

Угорщина ставить палки в колеса початку переговорів з Україною

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який постійно робить заяви проти вступу України до Євросоюзу, видав нові погрози. Цього разу угорський лідер пригрозив зірвати саміт ЄС, де мають винести доленосне для України рішення, пишуть західні ЗМІ.

Наразі відомо, що вибрики Орбана навіть змусили президента Європейської ради Шарля Мішеля скоротити свій візит у Китай, переконувати Орбана зібрався президент Франції Емманюель Макрон, а переговори про вступ України йдуть дуже важко.

Нові погрози Орбана

Видання Politico пише, що президент Євроради Шарль Мішель перерве свою поїздку до Пекіна через загрозу зриву саміту ЄС від Орбана. Мова про саміт лідерів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі — там мають ратифікувати доленосне для України рішення про ратифікацію рекомендації Єврокомісії розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС. Але для цих кроків потрібна одностайність усіх 27 лідерів ЄС, що дозволяє Орбану погрожувати вето.

Журналісти одразу кількох видань, утому числі AP написали, що Орбан 4 грудня надіслав листа Шарлю Мішелю, в якому вимагав зняти з порядку денного саміту питання, пов'язані з Україною. Він вимагає не виносити питання про початок переговорів про вступ України та перегляд бюджету ЄС для виділення 50 мільярдів євро Києву.

"Я з повагою закликаю вас не запрошувати Європейську раду приймати рішення щодо цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу", — написав Орбан.

Свої погрози угорець продублював на платформі X із підписом "цьому немає місця в порядку денному грудневого саміту".

Клуб переконувачів Орбана

Тепер Мішель раніше повернеться з Китаю, бо у нього немає телефонної лінії в Пекіні, щоб спілкуватися з лідерами ЄС без прослуховування. Він уже їздив до Орбана у Будапешт минулого тижня, намагаючись згладити напруженість напередодні саміту лідерів ЄС. Після цього Мішель підкреслив важливість "єдності ЄС", яка, за його словами, "вимагає постійних зусиль, і це наша головна сила"

Також президент Франції Еммануель Макрон запросив Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс, зазначає Politico. У французького президента вважають, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС. Також видання пише, що Орбан "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від ЄС. Існують підозри, мовляв, він намагається розблокувати понад 13 мільярдів євро допомоги Будапешту з фондів ЄС, які були скасовані через проблеми цієї країни з верховенством права.

Увечері 5 грудня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала Орбана скасувати вето на початок переговорів про розширення ЄС з Україною та затвердити нові кошти для Києва.

"Зараз у нас немає часу на ігри. Якщо ми знаходимося в ситуації, коли мир в Європі під загрозою, то ми повинні щодня і щогодини робити все можливе, щоб захистити наш народ, а тим більше народ України, найкращим чином", — сказав Бербок.

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон також розкритикувала Орбана:

"Я не приймаю шантаж", — сказала вона, додавши, що країни, які доклали зусиль щодо реформ, щоб стати членом ЄС, "не повинні стати жертвами національної політики".

Узгодження відбувається важко

Своєю чергою агенція Reuters пише, що узгодження змісту проєктів документів щодо членства України в ЄС відбувається важко, оскільки треба досягти згоди між усіма 27-ма членами. Так, посли ЄС 5 грудня почали роботу над текстами документів, що будуть винесені на саміт, зокрема рішення про те, чи розпочинати переговорний процес.

В одному з перших варіантів заготовлених текстів сказано: "Європейська рада вирішує почати переговори про вступ з Україною і Молдовою". В тому проєкті також йшлося, що Грузія отримає статус кандидат в ЄС "за умови виконання низки передумов". Щодо Боснії Герцеговини рішення може полягати в оголошенні, що "ЄС готовий почати переговори про вступ, коли буде досягнутий потрібний рівень виконання критеріїв щодо членства".

Нагадаємо, нещодавно Орбан також висловився про допомогу Євросоюзу Україні та євроінтеграцію нашої країни. Він погрожував блокувати всі рішення доти, доки лідери ЄС не переглянуть стратегію підтримки Києва.

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