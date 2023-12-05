Выходки Орбана: президент Евросовета ранее покинет Китай из-за угроз премьера Венгрии сорвать саммит ЕС

Венгрия ставит палки в колеса начала переговоров с Украиной

Премьер Венгрии Виктор Орбан, постоянно делающий заявления против вступления Украины в Евросоюз, выдал новые угрозы. В этот раз венгерский лидер пригрозил сорвать саммит ЕС, где должны вынести судьбоносное для Украины решение, пишут западные СМИ.

Пока известно, что выпады Орбана даже заставили президента Европейского совета Шарля Мишеля сократить свой визит в Китай, убеждать Орбана собрался президент Франции Эмманюэль Макрон, а переговоры о вступлении Украины идут очень тяжело.

Новые угрозы Орбана

Издание Politico пишет, что президент Евросовета Шарль Мишель прервет свою поездку в Пекин из-за угрозы срыва саммита ЕС от Орбана. Речь о саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря в Брюсселе, там должны ратифицировать судьбоносное для Украины решение о ратификации рекомендации Еврокомиссии начать переговоры с Киевом о вступлении в ЕС. Но для этих шагов нужно единодушие всех 27 лидеров ЕС, что позволяет Орбану угрожать вето.

Журналисты сразу нескольких изданий, в том числе AP написали, что Орбан 4 декабря направил письмо Шарлю Мишелю, в котором потребовал снять с повестки дня саммита вопросы, связанные с Украиной. Он требует не выносить вопроса о начале переговоров о вступлении Украины и пересмотре бюджета ЕС для выделения 50 миллиардов евро Киеву.

"Я с уважением призываю вас не приглашать Европейский совет принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", — написал Орбан.

Свои угрозы венгр продублировал на платформе X с подписью "этому нет места в повестке декабрьского саммита".

Клуб убедителей Орбана

Теперь Мишель раньше вернется из Китая, потому что у него нет телефонной линии в Пекине, чтобы общаться с лидерами ЕС без прослушивания. Он уже ездил в Орбан в Будапешт на прошлой неделе, пытаясь сгладить напряженность накануне саммита лидеров ЕС. После этого Мишель подчеркнул важность "единства ЕС", которое, по его словам, "требует постоянных усилий, и это наша главная сила"

Также президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы найти компромисс, отмечает Politico. Французский президент считает, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС. Также издание пишет, что Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от ЕС. Существуют подозрения, мол, он пытается разблокировать более 13 миллиардов евро помощи Будапешта из фондов ЕС, отмененных из-за проблем этой страны с верховенством права.

Вечером 5 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Орбана отменить вето до начала переговоров о расширении ЕС с Украиной и утвердить новые средства для Киева.

"Сейчас у нас нет времени на игры. Если мы находимся в ситуации, когда мир в Европе под угрозой, то мы должны каждый день и каждый час делать все возможное, чтобы защитить наш народ, а тем более народ Украины, наилучшим образом", - сказал Бербок. .

Министр иностранных дел Словении Таня Файон также раскритиковала Орбана:

"Я не принимаю шантаж", — сказала она, добавив, что страны, которые приложили усилия по реформам, чтобы стать членом ЕС, "не должны стать жертвами национальной политики".

Согласование происходит тяжело

В свою очередь агентство Reuters пишет, что согласование содержания проектов документов относительно членства Украины в ЕС происходит затруднительно, поскольку нужно достичь согласия между всеми 27 членами. Так, послы ЕС 5 декабря начали работу над текстами документов, которые будут вынесены на саммит, в частности, решение о том, начинать ли переговорный процесс.

В одном из первых вариантов заготовленных текстов говорится: "Европейский совет решает начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой". В том проекте также говорилось, что Грузия получит статус кандидат в ЕС "при условии выполнения ряда предпосылок". В отношении Боснии Герцеговины решение может заключаться в объявлении, что "ЕС готов начать переговоры о вступлении, когда будет достигнут необходимый уровень выполнения критериев членства".

Напомним, что недавно Орбан также высказался о помощи Евросоюза Украине и евроинтеграции нашей страны. Он угрожал блокировать все решения, пока лидеры ЕС не пересмотрят стратегию поддержки Киева.

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