Макрон не уговорил Орбана пустить Украину в ЕС: как премьер Венгрии объяснил отказ

Глава венгерского правительства известен своими антиукраинскими настроениями

Во время личной встречи 7 декабря 2023 года между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсуждался вопрос вступления Украины в Евросоюз. Но никаких положительных результатов переговоры в Париже не принесли.

Об этом заявил сам глава венгерского правительства. Виктор Орбан написал в соцсети Х (ранее Twitter), что у его страны есть четкая позиция по поводу вступления Украины в Европейский Союз.

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"Позиция Венгрии четкая накануне декабрьского саммита лидеров Евросоюза", — написал Орбан.

До личной встречи с Макроном венгерский политик пообщался с изданием Le Point. Он рассказал французским журналистам, почему не желает поддержать Украину.

"Если вы позволите Украине войти в нашу европейскую аграрную систему, это ее разрушит… Россия относится к другой форме цивилизации… Невозможно ее сравнение с ЕС или европейским континентом, главной ценностью которого является свобода", — сказал Орбан.

Не видит пока Украины в ЕС и министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Он считает, что это невозможно при нынешней ситуации. Но политик уверен, что в будущем у Украины появится перспектива членства в Евросоюзе.

"Телеграф" ранее писал, что Орбан угрожает сорвать саммит ЕС. Из-за этой выходки венгерского премьера президенту Евросовета пришлось досрочно завершить деловую поездку в Китай.