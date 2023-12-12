Росія заплатить: у Єврокомісії вигадали, як використовувати заморожені активи РФ

На кону величезні суми, а питання буде розглянуто шляхом голосування

Питання про передачу Україні заморожених активів РФ неодноразово обговорювалося у Євросоюзі. Вже відомо про затвердження Європейською комісією пропозиції законодавчого акта щодо використання доходів від заблокованих цінних паперів та іншого майна російських громадян та компаній, які потрапили під санкції.

Як пише "Інтерфакс", про це розповів високопосадовець Єврокомісії, ім’я якого не називається. Він повідомив, що тексту пропозицій у публічному доступі не буде, а також він не може назвати конкретні процедури та цифри.

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Європейська рада вивчатиме документ. Далі буде голосування. Щоб Україні передали доходи від заморожених активів РФ, усі держави-члени Євросоюзу мають бути одностайними у цьому рішенні.

Чиновник ЄК стверджує, що йдеться про дуже великі суми, адже це активи та доходи Центробанку Росії. Вони перебували в Європі вже під час агресії проти України.

"На той час, за дуже короткий період — це було питання кількох годин або днів — ЄС вирішив іммобілізувати ці активи ЦБР, які були у фінансових установах на території ЄС. Після цього жодні транзакції більше не були можливі. Згодом це створило виняткову ситуацію, особливо для активів, які були іммобілізовані в так званих центральних депозитаріях (ЦД) цінних паперів — фінансових установах, які використовують для транзакцій між покупцями і продавцями" — пояснив чиновник.

Він зазначив, що Центробанк зазвичай не зберігає цінних паперів на рахунках. Річ у тому, що операції з ними проводяться за короткий термін, досить кілька годин. Але всі інвестиції російського регулятора були знерухомлені. Тим часом цінні папери все одно приносили дохід.

"Деякі облігації приносять доходи у вигляді дивідендів. І коли ці кошти знерухомлені в межах ЦД на території ЄС, із часом ви бачите дедалі більшу суму готівки. Ці ліквідні активи знерухомлені, як і бонди та цінні папери — їх не можна перемістити за межі ЦД. Водночас ЦД мають щось робити із цими ліквідними активами, вони не можуть зберігати їх на своєму рахунку. Їм доводиться поміщати їх на середньострокові депозити в центральних банках, їм доводиться просто розумно підтримувати їхню цінність. Згодом це принесло велику суму доходу, що і далі зростає. Ці виняткові доходи є лише завдяки рішенню про іммобілізацію. Зрештою ЦД записали ці доходи як прибуток на своїх рахунках, і держави-члени почали підвищувати корпоративний податок на цей прибуток", ― деталізував чиновник.

Оскільки ці доходи були отримані внаслідок іммобілізації, їх слід використати для відновлення України, на думку урядовців Єврокомісії. Чиновник сказав, що ЄК ставить дві цілі: коротко- та довгострокову. Перша полягає в тому, щоб зрозуміти, як знерухомити прибуток Центробанку від іммобілізації та не дати її врешті-решт вивести на рахунки акціонерів. Довгострокова мета пов’язана із використанням цих коштів для потреб України.

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