G7 уже близка к решению конфисковать активы России – СМИ

На фоне срыва пакетов помощи Украине США и ЕС ищут альтернативные источники финансирования

Западные страны начали более активный поиск способов легально конфисковать активы Центрального банка России, замороженные в Европе, США и других государствах в рамках санкций за вторжение РФ в Украину. Поиск идет на фоне того, что политические споры в Европейском Союзе и США угрожают оставить Украину без финансирования.

Об этом пишет издание The Financial Times. В материале напоминается, что общая сумма замороженных на Западе российских активов составляет более 300 млрд долларов США; их конфискация станет радикальным шагом, который переведет финансовое давление на РФ на новый уровень.

Конфискацию активов России рассматривают как альтернативный способ обеспечения непрерывного финансирования потребностей Украины. Учитывая, что пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан сорвал принятие 50 миллиардов евро для Украины, а в США не могут проголосовать за 61 млрд долларов помощи Украине из-за упрямства республиканцев, на которых влияют пророссийские трамписты, идея имеет смысл. Особенно, если учесть большие расходы, которые понадобятся для послевоенного восстановления Украины.

Ранее страны "Большой семерки" не могли решиться на такой шаг, считая, что могут таким образом потерять доверие иностранных инвесторов и подорвать позиции доллара и евро. Но в последнее время США стали настойчивее в этом вопросе – Вашингтон считает, что существует легальный путь конфискации активов, полностью соответствующий международному праву.

"Члены G7 и другие пострадавшие от действия России государства могут конфисковать российские суверенные активы как контрмеру, чтобы побудить Россию прекратить свою агрессию", — сказано в американском документе, с которым ознакомилось издание.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сказал журналистам, что США активизировали действия по конфискации активов России. Вашингтон считает, что времени для принятия решений маловато – поэтому идею могут обсудить в феврале 2024 года, месяце, когда российскому вторжению в Украину исполнится два года.

В то же время в ЕС предложения пока ограничиваются лишь арестом российских активов и осторожными намеками на возможность использования доходов, получаемых депозитариями, хранящими ценные бумаги Центробанка РФ. Впрочем, даже намеки на это вызвали плохо контролируемую истерику у Европейского банка, некоторых лидеров государств и депозитариев, которые не очень-то хотят терять эти прибыли.

Но призывы к использованию активов России звучат все громче. Дэвид Кэмерон, новый глава МИД Британии, отрицает негативное влияние такого мероприятия на любые иностранные инвестиции – по его мнению, те инвесторы, которые могли бы озаботиться, уже обеспокоены тем, что активы РФ арестованы. Британия, добавил он, должна действовать вместе с США, поскольку "чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер".

Придется преодолеть сопротивление стран G7, являющихся членами Евросоюза, поскольку именно в Европе сохраняется львиная доля российских активов. Германия, Франция и Бельгия протестуют, ссылаясь на "юридические проблемы", но в США планируют переломить мнение союзников и добиться их согласия. Вашингтон считает, что конфискация – вполне законная контрмера.

"Все дискуссии упираются в вопрос: только ли западные граждане и казначейства должны платить за войну, или Кремль тоже должен это сделать?… Нам нужно найти способ получить деньги для Украины в любой форме. И все больше стран посматривают на активы и удивляются, почему они до сих пор не используются", – резюмировал один из источников издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейская комиссия планирует использовать 15 млрд евро из замороженных активов России для предоставления финансовой помощи Украине. Проблема в том, что разработанный Еврокомиссией план должны поддержать все государства-члены Европейского союза.